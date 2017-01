YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Trakya Üniversitesinden 'Öğrenci Dostu Apartman' projesi

EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, maddi imkanları yetersiz olan öğrencilere destek olmak adına 'Öğrenci Dostu Apartman' projesini hayata geçireceklerini söyledi. Prof. Dr. Tabakoğlu, proje kapsamında bir apartmanın fakültelerden doktor, mühendis ya da öğretmen çıkarabileceğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İHA'ya yaptığı ziyarette Trakya Üniversitesi Vakfı olarak 'Bir Öğrenci de Sen Okut' projesi kapsamında, hem kenti ve kent halkını üniversite ile iç içe sokabilecek hem de maddi imkanları yetersiz öğrencilere sağlanması hedeflenen desteklerin artması için 'Öğrenci Dostu Apartman' sloganıyla yola çıkacaklarını belirtti.



'Öğrenci Dostu Apartman' stickerları verilecek

Prof. Dr. Tabakoğlu, apartmanlarda toplanan aidatlar içerisinde cüzi miktarda ek talepler ile birlikte her apartmanın adeta bir veli gibi fakültelerde öğrenci okutabileceğini anlatarak, "Biliyorsunuz apartman yönetimleri daire sahiplerinden ya da kiracılardan belirli aidatlar topluyorlar. Bu topladıkları aidatlara, 10 lira 20 lira ekleyerek bir öğrenci de bu apartmanlar okutabilirler. Biz üniversite olarak 'Öğrenci Dostu Apartman' diye sticker hazırlayacağız. Bir apartman bir doktor, mühendis veya öğretmen okutabilecek. Hem yurdun dört bir yanından hem de Balkanlardan gelmiş öğrenciler, 'bizi Edirne okuttu, bize katkıda bulundu' diye bu zor zamanlarındaki hafızalarında çok ciddi gönül köprüleri kuracak bir proje bu. Edirne'de yaşayan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin çok zengin gönüllü olduklarını biliyorum. Büyük destek alacağımıza inanıyorum. Şimdiden hepsine teşekkür ediyorum" dedi.



"Gençlerimiz için her şeye hazırız"

Apartman yöneticisi Ahmet Yıldız da Trakya Üniversitesi tarafından hayata geçirilmeye planlanan 'Öğrenci Dostu Apartman' projesine canı gönülden destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Apartmanımızda yaşayan kiracı öğrencilerimiz zaten var. Bizler apartman sakinleri olarak zaman zaman kendilerine küçük yardımlarda bulunuyoruz her ne kadar onlar istemeseler de. Ancak üniversite çatısı altında yapılacak olan bu proje çok daha anlamlı. Çünkü bir elin verdiğini diğer el görmemeli. Gençlerimiz için her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

11.01.2017 12:13:45 TSI

