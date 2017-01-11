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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik Belediyesi sokak hayvanlarını önemsiyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:13
Bilecik Belediyesi sokak hayvanlarını önemsiyor
Bilecik Belediyesi sokak hayvanlarını önemsiyor
- Belediye, sokak hayvanları için şehrin bir çok noktasına kulübe koydu

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları için birçok noktaya kedi ve köpek kulübeleri bırakıldı.
Şehirdeki sokak hayvanları için şu ana kadar birbirinden güzel çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, sokaktaki kedi ve köpeklerin kışın olumsuz hava şartlarından korunmaları için şehrin belirli noktalarına kedi ve köpek kulübesi bıraktı. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarını en iyi şekilde ağırlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayrıca bıraktıkları kulübelere mama ve su kapları da koydu. Bilecik Belediyesi tarafından geçen yıllarda şehrin belirli noktalarına yerleştirilen Sokak Hayvanları Beslenme Noktalarına da mama ve su bırakan ekipler, sokak hayvanlarının soğuk hava şartlarına karşı korunmalarını sağlıyor.

"Vatandaşlarımızdan evlerinin önündeki uygun alanlara yemek ve su kapları bırakmalarını rica ediyoruz"
Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi olarak, can dostlarımızı yaz mevsiminin zorluklarına karşı koruduğumuz gibi içerisinde bulunduğumuz kış mevsiminin de olumsuzlukları ile en az şekilde karşılaşmaları için çalışıyoruz. Malumunuz üzere kış mevsimindeyiz ve olumsuz hava şartları var. Biz de Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak şehrimizin belirli noktalarına kedi ve köpek kulübeleri bırakarak, can dostlarımızın burada korunmalarını sağlıyoruz. Kulübelerin yanına ayrıca mama ve su bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu anlamda evlerinin önlerindeki uygun alanlara yemek ve su kapları bırakmalarını rica ediyoruz. Böylece zor kış şartlarına karşı can dostları sokak hayvanlarını korumuş oluruz" ifadelerini kullandı.
(CKT-KÇ)

11.01.2017 12:17:11 TSI
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