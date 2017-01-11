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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'nın 7 ilçesinde karla mücadele

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:15
Adana'nın 7 ilçesinde karla mücadele
Adana'nın 7 ilçesinde karla mücadele
- Kar timleri görev başında

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü 7 ilçede, köy yolları ve merkez mahallelerdeki yolların açık kalması ve ulaşımın devam etmesi için 61 araç ve 200 personel ile 3 vardiya çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı Torosların eteklerindeki Aladağ, Tufanbeyli, Feke, Pozantı, Saimbeyli, Kozan ve Karaisalı'da Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe belediyeleriyle koordinasyon halinde 7 gün 24 yol açma ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor.

Başkan Sözlü, iş makinesi filosunu seferber etti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda, dondurucu soğuk ve güçlüklere aldırmadan yolların açık kalması, hastaların sağlık merkezlerine, öğrencilerin de okullara ulaşım sağlaması için karla boğuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede 17 greyder, 15 loder, 6 dozerle yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yollarının yanı sıra kar yağışının çok etkili olduğu ilçelerin merkez mahallelerinde de küreme ve tuzlama çalışmalarını özveriyle yürütüyor.

600 kilometrelik yol ağının açık kalması sağlanıyor
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri ile ilçe belediyeleri de destek veriyor. Sorumluluk bölgesinde 600 kilometrelik yol ağının açık kalmasını sağlayan Adana Büyükşehir Belediyesi timleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve DSİ ekipleriyle de ortak çalışmalar yürütüp, zor durumdaki vatandaşların yardımına koşuyor. Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Çoban Dede Kuş Cenneti görevlileri kuzey ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle beslenme güçlüğü çeken yaban hayvanlarına yem bırak çalışmalarını periyodik olarak devam ettiriyor.
(ELF-Y)

11.01.2017 12:19:42 TSI
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