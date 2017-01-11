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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Öğrencilerden Başkan Zolan'a Hocalı teşekkürü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:17
Öğrencilerden Başkan Zolan'a Hocalı teşekkürü
Öğrencilerden Başkan Zolan'a Hocalı teşekkürü

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi ve Lütfi Ege Anadolu Lisesi öğrencileri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.
Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi ve Lütfi Ege Anadolu Lisesi öğrencileri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a bir ziyaret gerçekleştirerek, bir süre önce açılışı yapılan Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı için teşekkür etti.
Büyükşehir başkanlık makamında gerçekleşen teşekkür ziyaretine Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Yetik, Lütfi Ege Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zafer Yapıcıoğlu ve öğrenciler katıldı.
Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan kısa bir konuşma yaparak, Başkan Zolan'a teşekkürlerini iletti.
Ziyaret nedeniyle duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Tarihimize sahip çıkacağız. Tarihte yanlış bilinenlerin doğrusunu anlatacağız. Bazen masum olanlar zulmetmiş gibi gösterilirler. Bazen zulmedenler kendilerini masum gösterirler. Ecdadımız her zaman tüm insanlara adaletli davranmış, diline ve inancına hiç karışmamış, özgürce yaşamalarını sağlamış. Yaklaşık 100 yıl önce yaşanan olaylarda 100 binlerce insanımız katledilmiş. Ancak bu katliamda da zulmedenler kendini masum göstermiş. Karabağ'da ise onların zihniyetinin tekrar ortaya çıkması sonucu böyle bir katliam gerçekleşti. Bunun unutulmaması, kardeşlik hukuku, zulme ve katliama karşı durmak, gençliğimize gerçeği anlatabilmek adına bu anıtı yaptık" dedi.
(MT-Y)

11.01.2017 12:20:43 TSI
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