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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Akhisarlı Avukat kalbine yenik düştü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:17
Akhisarlı Avukat kalbine yenik düştü
Akhisarlı Avukat kalbine yenik düştü

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Akhisar'da görev yapan Manisa Barosu avukatlarından Cuma Kara işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Akhisar'da 32 yıldır avukatlık mesleğini sürdüren 67 yaşındaki Av. Cuma Kara Konak Pasajındaki işyerinde gündüz saatlerinde kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hemen Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Aslen Balıkesir'in Savaştepe ilçesinden olduğu öğrenilen Av. Cuma Kara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesin'nden 1982'de mezun olduktan sonra Akhisar'da Avukat Yılmaz Körpeağaç'ın yanında stajını yaparak 1985 yılında serbest avukatlık mesleğine başladı.
Av. Cuma Kara'nın cenazesi bugün saat 12.00'de Akhisar Adliyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Yeni Camide öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
(BG-SC)

11.01.2017 12:21:04 TSI
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