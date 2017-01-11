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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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"4 mevsim yaşayan Tekirdağ" konulu fotoğraf yarışması

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:18
"4 mevsim yaşayan Tekirdağ" konulu fotoğraf yarışması
"4 mevsim yaşayan Tekirdağ" konulu fotoğraf yarışması

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "4 Mevsim Yaşayan Tekirdağ" konulu fotoğraf yarışmasında jüri değerlendirmesini yaptı.
Yapılan değerlendirmede Fotoğraf Sanatçıları Behiç Günalan, Mehmet Çevik, Enver Şengül, Güven Çelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu temsilcisi Turan Keskin'den oluşan seçici kurul fotoğrafları seçerken zor anlar yaşadı.
Kış 344, İlkbahar 304,Yaz 347 ve Sonbahar da da 415 olmak üzere toplam 4 kategoride düzenlenen yarışmaya 232 sanatçı toplam 1410 fotoğrafla katıldı. 4 adet fotoğraf 18 yaş altı olduğu için elenirken Yaz kategorisinde ödüle değer eser bulunamadı.
Ödül kazanan fotoğraflarla beraber toplam 97 fotoğraf sergilenmeye hak kazandı. Birincilere 3 bin, ikincilere 2 bin, üçüncülere bin, mansiyonlara 750 lira, sergilenmeye değer görülen fotoğraflara da yüzer lira ödül verilecek. Sonuçlar 15 Ocak Pazar Günü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnternet sitesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu internet sitesinden yayınlanacak.
Fotoğraf sanatı aracılığı ile Tekirdağ İlinin sınırları dahilinde doğal, kültürel ve tarihsel özellikleri anlatan "Dört Mevsim Yaşayan Tekirdağ" üst başlığı ile düzenlenen fotoğraf yarışmasının 2016 yılında "Kış", "İlkbahar", "Yaz" ve "Sonbahar" olmak üzere dört alt başlığı içerdiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu yarışmayla kentimizin tanınması sağlanacak, ilimize ait bir görsel bellek oluşturmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin geleceğe dönük çalışmaları fotoğraf sanatını kullanarak anlatılacaktır" dedi.
(YG-MEF-Y)

11.01.2017 12:22:17 TSI
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