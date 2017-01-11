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Tehlike saçan buz sarkıtları temizleniyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tehlike arz eden buz sarkıtları temizleniyor.

Binaların çatılarından sarkan dev buz sarkıtları İnegöl Belediyesi tarafından temizleniyor. Buz sarkıtlarının yaralanmamalara sebebiyet vermemesi için harekete geçen Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, binaların çatısından sarkan buz sarkıtları ile kar kütlelerini temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizliyoruz. Buzlar güneşle eriyerek büyük tehlike arz etmeye başladı. Park Bahçeler Müdürlüğümüz sarkıtları temizliyor" dedi.

(MŞ)



11.01.2017 12:24:09 TSI

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