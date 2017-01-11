YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nevşehir'de Suriye yardımları değerlendirildi

Nevşehir'de Suriye yardımları değerlendirildi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik Nevşehir Valiliği organizesinde yapılan yardımlar hakkında Nevşehir'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile valilik konferans salonunda değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Toplantı, Vali Yardımcısı Hasan Kayhan başkanlığında, yardım toplama komisyon üyeleri ve Nevşehir'deki sivil toplum kuruluşu yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Kayhan burada yaptığı konuşmada, "Suriye'deki savaşın uzaması, Nisan 2011'deki ilk mülteci akınından sonra Türkiye'ye giren Suriyeli sayısının Türkiye bu aşamada ülkedeki varlıklarını devam ettirmek isteyen mültecilere yönelik kurumsal ve altyapısal kapasite geliştirmeye başlandı ve kapsamlı ve titiz bir yaklaşım ile sağlık, eğitim, barınma, temel ihtiyaçların giderilmesi gibi farklı alanlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla arasında işbirliği ve dayanışma ile ilimizde, ilçe, belde, köy, kamu kuruluşları ve vatandaşlarımızın maddi destekleriyle Nevşehir valiliğinin organizesi ile Suriye den Türkiye ye gelen sığınmacılara büyük ölçüde destek sağlanmış olup bu desteklerin artarak devan edeceği, ayrıca Suriyeli sığınmacılara gönderilen yardımlarda maddi desteklerin sağlanmasında ve ulaştırılmasında çaba ve gayretlerini esirgemeyen sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, üyelerine ve Nevşehirli vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

(COŞ-SK)



11.01.2017 12:24:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER