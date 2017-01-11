Arazi yolları açılıyor
(Fotoğraflı)
Fatih Ak
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde köy ve arazi yolları açılıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "Son bir haftadır aşırı kar yağışlarından dolayı ilçemize bağlı 61 köyün yolunun birçoğu ulaşıma kapanmıştı. Belediyemiz ve Büyükşehir ekiplerinin gayretli çalışmalarıyla yollarımız açıldı. Şimdi de çiftçiler ve hayvancılarımızın kullandığı arazi yollarını ulaşıma açıyoruz" diye konuştu.
(FA-MŞ)
11.01.2017 12:29:12 TSI
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