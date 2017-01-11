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İzmit Belediyesi'nden 'Mis Kokulu Kazançlar' projesi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından faaliyet geçirilen "Mis Kokulu Kazançlar" konulu projede kadınlara yönelik istihdam ve aile bütçesine katkı sağlama konuları görüşülecek.

Akpınar Sosyal Yardımlaşma Vakfı TOKİ konutlarında yaşayan kadınlara yönelik "Mis Kokulu Kazançlar" konulu proje ile kadınların en önemli sorunlarından biri olan istihdam ve aile bütçesine katkı sağlama konularında kadınlar desteklenerek mesleki beceri edinmeleri, kişisel kapasitelerini artırmaları ve özgüven kazanmaları amaçlanıyor.

İzmit Belediyesi yetkilileri, projenin dar gelirli vatandaşların yaşadığı bir bölge olan Akpınar'daki Sosyal Yardımlaşma Vakfı konutlarındaki kadınların istihdamına yönelik olduğunu belirterek, " Proje 30 kadın ile yürütülecektir. Proje süresince kadınlara mesleki beceri kazandırılacak, teorik ve pratik bilgi birlikte verilecek ve kişisel gelişimleri desteklenecektir. Kadınlara okuma yazma, lavanta yetiştiriciliği, sabun yapımı, nikah şekeri yapımı gibi kurslar verilecek. Eğitimler konusunda Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı'ndan teknik destek alınıyor. Projenin hedefleri arasında yoksulluğun azaltılması, cinsiyet eşitliği, kırsal kalkınma ve eğitim bulunmaktadır" dediler.

(İG-RFK-Y)



11.01.2017 12:32:30 TSI

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