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2016 yılında Giresun ve Ordu'da 1,5 Milyon fidan dikildi



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Giresun, Ordu ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 2016 yılında toplam 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturdu.

2016 yılında ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nün hizmet alanına giren Giresun, Ordu ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 5 bin 500 dekar alandaki ağaçlandırma ve 3 bin 610 dekar alandaki rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı.

Konuya ilişkin Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Giresun'da 2 bin 820 dekar alanda ağaçlandırma, 2 bin 520 dekar alanda rehabilitasyon, Ordu'da 2 bin 340 dekar alanda ağaçlandırma, 680 dekar alanda rehabilitasyon ve Koyulhisar'da Bin dekar alanda ağaçlandırma yapıldı. Bu bölgelerde böylece toplam 9.360 dekar alanda çalışma yapılarak 1,5 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuş oldu" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ülke genelinde son 14 yılda 3 Milyar 750 Milyon fidanın toprakla buluştuğu vurgulanarak "2017 yılında ise 5 bin dekar alanda ağaçlandırma, 12 bin 270 dekar alanda da rehabilitasyon çalışması yapılması hedefleniyor. Ülke genelinde son 14 Yılda 3 Milyar 750 Milyon fidan toprakla buluştu."

(RY-ÖS-Y)



11.01.2017 12:40:21 TSI

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