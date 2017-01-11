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Okur'un torun mutluluğu

- Muğla, Aydın ve Denizli İlleri Basın Yayın Enformasyon Bölge Müdürü Cavit Okur üçüncü defa torun mutluluğu yaşadı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Basın Yayın ve Enformasyon Muğla, Aydın ve Denizli İlleri Müdürü Cavit Okur üçüncü defa torun mutluluğu yaşadı.

Cavit Okur'un Kızı Mümine Okur Ak, Özel Yücelen Hastanesinde gerçekleşen doğum sonrası kız bebek dünyaya geldi. Mümine Okur Ak ve Emrah Ak çiftlerinin dünyaya gelen bebeklerine Ela ismi verildi. İlk bebekleri Ela'nın doğumu sonrası üçüncü defa torun mutluluğu yaşayan Cavit Okur, torunu Ela bebeği kucağından eksik etmedi. Üçüncü defa torun mutluluğu yaşadığını belirten Okur, "Oğlumdan iki torunum var. Ele bebek kızımın ilk çocuğu ve benim üçüncü torunum. Rabbim, devletimize, milletimize ve ülkemize hayırlı hizmetler nasip eder inşallah" dedi.

(BT-İK)



11.01.2017 12:40:39 TSI

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