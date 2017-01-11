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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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2017'de kamu yatırımlarında yeni dönem başlıyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:37
2017'de kamu yatırımlarında yeni dönem başlıyor
2017'de kamu yatırımlarında yeni dönem başlıyor
- Aydın'da 2016 yılının yatırım şampiyonu 203 milyon TL ödenekle DSİ 21. Bölge Müdürlüğü oldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2017'de kamu yatırımlarında yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Temmuz ayındaki 3. Dönem Koordinasyon Toplantısında bizim Valilik görüşleriyle beraber yatırım tekliflerini Kalkınma Bakanlığına göndermemiz gerekiyor" dedi.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2017 yılı 1. Dönem toplantısı, Vali Ömer Faruk Koçak'ın başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Alper Faruk Güngöre, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürleri, meslek kuruluşları, odalar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

2016 yılının değerlendirildiği ve 2017 yılı için planlamanın yapıldığı toplantının açılışında konuşan Vali Ömer Faruk Koçak, "01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yatırımcı kuruluşlara 611 milyon 552 bin TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödenekten yatırımcılarımız 473 milyon TL harcama yapmıştır. Yatırımlarımızda yılık bazda yüzde 77 ve toplam proje değeri bakımdan da yüzde 23 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam proje tutarımız 3 milyar 380 milyon 515 bin TL ve proje sayımız 303'tür. Bunlardan 97 adedi tamamlanmıştır, 114 adedi devam etmektedir. 64 adedi ihale aşamasında ve 28 adedine ise çeşitli sebeplerden ötürü başlanılamamıştır. Ödeneklerde ilk sırayı 203 milyon 776 bin TL ödenekle DSİ 21. Bölge Müdürlüğü almıştır. İkinci sırada Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 105 milyon 745 bin TL ve üçüncü sırada Milli Eğitim Müdürlüğü 46 milyon 367 bin TL ile yer alıyor. Arakalarından 30 bin 952 bin TL'lik harcamayla İller Bankası Bölge Müdürlüğü ile 27 milyon 358 bin TL'lik harcamayla TEİAŞ takip etmektedir" dedi.

Erdoğan'ın talimatıyla yeni dönem başlıyor
Halkın gerçek ihtiyaçlarıyla yatırım programları arasında zaman zaman uyumsuzlukların yaşandığına işaret eden Vali Koçak, "Dün Cumhurbaşkanımızla bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Bütün Aydınlılara ve idarecilerinize selamlarını iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız, kamu yatırımları anlamında yereldeki ihtiyaçların merkeze doğru bir şekilde iletilmesi gerektiğini ifade etti. Bizim şehrin ihtiyaçları ve gelişimine göre yatırım programları belirlememiz ve hükümetin de bu doğrultuda adımlar atması gerekiyor. Bunu sağlamak açısından yeni bir çalışma dönemine giriyoruz. Şehrin önemli sorunlarını tespit ederek, kamunun üzerine düşeni belirleyip ilgili kurumların yatırım programlarını düzenleyeceğiz. Şehrin sınıf atlaması için gerekli olan önemli yatırımların tespit edilerek kamu yatırım planlamasına dahil edilmesini sağlayacağız. İlimizde kamuyla beraber özel sektörün de gelişimini sağlayacak bir takım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için hükümete önerilerimizi sunacağız. Bunun için Temmuz ayına kadar süremiz var. Temmuz ayındaki 3. Dönem Koordinasyon Toplantısında bizim Valilik görüşleriyle beraber yatırım tekliflerini Kalkınma Bakanlığına göndermemiz gerekiyor. Bakanlığa göndermeden önce ki süreçte en az 4 toplantı yaparak şehrin bütün dinamikleriyle bir araya gelmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Koçak'ın açılış konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşlar 2016 yılı çalışmaları ve 2017 planlamaları hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.
(MB-Y)

11.01.2017 12:41:20 TSI
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