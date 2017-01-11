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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Balin: TSO seçimlerini değerlendirdi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:37
Balin: TSO seçimlerini değerlendirdi
Balin: TSO seçimlerini değerlendirdi
- MÜSİAD Başkanı Balin: "TSO seçimleriyle ilgili bir ekip çalışması içerisindeyiz"

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, Malatya TSO seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şahsımla alakalı bir çalışma değil, Malatya sanayicisi, Malatyalı işadamları, Malatya'nın sivil toplum örgütleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir değişimin olmasını istiyorlar. Bu değişimin olmasıyla alakalı da bana bir görev verdiler" dedi.
Balin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, ikinci organizede bulunan fabrikasında basın mensupları için kahvaltı verdi.
Kahvaltı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Balin, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleriyle ilgili bir çalışma yürütüyorum. Henüz adaylıkla ilgili bir süreç düşünmüyorum. Ancak altyapı çalışmalarımızı şuanda sürdürüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçim tarihi henüz belli değil. Şubat ayı ya da Mayıs ayında olması gerekiyordu. Referandumdan dolayı Eylül ayına kayabileceğini söylüyorlar. Önümüzdeki hafta Ankara'da Gümrük ve Ticaret Bakanımızın müşaviriyle bu konuyu daha detaylı bir şekilde görüşeceğim" diye konuştu.
Balin, TSO seçimleriyle ilgili bir ekip çalışması içerisinde olduğunu ifade ederek, "Bu ekip çalışması sonrasında beraber olduğumuz arkadaşlar, sivil toplum örgütleri, işadamları eğer bizlere bu noktada bir görev verirlerse, buna biz yok demeyeceğiz. Ama başka bir arkadaşta bu çalışmanın sonucunda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'na başkan olabilir. Şahsımla alakalı bir çalışma değil, Malatya sanayicisi, Malatyalı işadamları, Malatya'nın sivil toplum örgütleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir değişimin olmasını istiyorlar. Bu değişimin olmasıyla alakalı da bana bir görev verdiler. Biz MÜSİAD olarak da zaten genel merkezimiz, Ticaret ve Sanayi Odalarında ve borsalarda etkin olmamız gerektiğini söylüyorlar. Bu kapsamda bir çalışma yürütüyorum. Bu çalışma inşallah neticelendiğinde hep beraber paylaşırız" şeklinde konuştu.
Malatya ihracatının artırılması ve üretimde katma değerin yükseltilmesi konularını odak alanlar olarak belirlediklerini ve bu konuda çalışmalar yürütüklerini dile getiren Balin, "MÜSİAD olarak Malatya'nın sosyo ekonomik gelişimi için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Sektörel analizler, KOBİ'lerde kurumsallaşma, mesleği eğitim ve girişimcilik konularında çok sayıda çalışma yürütüyoruz. İhracat özelinde önemli bir seferberlik başlattık. 2023 yılında kayısı ihracatını 900 milyon dolara, Malatya'nın toplam ihracatını ise 3 milyar dolara taşıyacak stratejinin ve eylem planının oluşturulması için bir proje başlattık. Başka Bakanımız Bülent Tüfenkci olmak üzere ihracatla ilişkili tüm tarafların ve işadamlarının katkısıyla gerçekleştirilecek proje inşallah bu ilkbaharda tamamlanacak. Malatya sanayisi potansiyeline göre yavaş bir gelişme gösteriyor. Kamuoyunda 3. OSB olarak anılan 1. OSB genişletme çalışmaları kapsamında katma değer ve istihdam etkisi yüksek yatırımların önceliklendirilmesi gerekiyor. Bakanımızın önderliğinde Malatya'nın en büyük eksiği olarak MÜSİAD olarak tespitlerimiz var. AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne kadar 2002'den bugüne Malatya'nın ihracatının hiç gelişmediğini ifade ediyorum. O dönemde ihracatımız 250-350 milyon dolar arasındayken, 2015 yılının ihracat rakamlarının yine 300 küsür milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bu Malatya'nın çok büyük bir eksiğidir" ifadelerini kullandı.
Mehmet Balin, gazeteciliğin son derece meşakkatli ve özveri isteyen bir meslek olduğunu ve gazetecilerin haber neredeyse, zaman, mekan ayrımı yapmaksızın orada olmak zorunda olduklarını kaydederek, "Doğru ve tarafsız biçimde işinizi yaparak halkın haber alma özgürlüğüne ve demokrasinin gelişmesine büyük katkı sağlıyorsunuz. Hele şuan içinde bulunduğumuz dönem gibi hassas dönemlerde sizlerin görevi daha da kritik bir önem taşıyor. Bu nedenle öneminizin ve değerinizin farkındayız" diye konuştu.
Fabrika çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Balin, Malatya'nın ekonomisine, ihracatına ve istihdamına büyük katkılar yapmayı hedeflediklerini söyledi.
(EA-BRN-Y)

11.01.2017 12:41:26 TSI
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