SGK ve İşkur görevlileri esnafı gezdi
(Fotoğraflı)
Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İşkur Batman Müdürlükleri görevlileri, kentteki iş yerlerini gezerek, kayıtdışı istihdamın olumsuz yönlerini anlattı.
Batman SGK İl Müdürü Alaettin Ökten ve İş-Kur Müdürü Besim Eviz, beraberlerindeki kurum görevlileriyle birlikte iş yerlerini ziyaret etti. Ökten ve Eviz, işletmecilere sigortasız işçi çalıştırmamaları konusunda uyarıda bulunarak, konuya ilişkin broşür ve kitapçık verdi.
(MŞY-MP-Y)
11.01.2017 12:46:05 TSI
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