11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SGK ve İşkur görevlileri esnafı gezdi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:42
SGK ve İşkur görevlileri esnafı gezdi
SGK ve İşkur görevlileri esnafı gezdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İşkur Batman Müdürlükleri görevlileri, kentteki iş yerlerini gezerek, kayıtdışı istihdamın olumsuz yönlerini anlattı.
Batman SGK İl Müdürü Alaettin Ökten ve İş-Kur Müdürü Besim Eviz, beraberlerindeki kurum görevlileriyle birlikte iş yerlerini ziyaret etti. Ökten ve Eviz, işletmecilere sigortasız işçi çalıştırmamaları konusunda uyarıda bulunarak, konuya ilişkin broşür ve kitapçık verdi.
(MŞY-MP-Y)

11.01.2017 12:46:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BATMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
2017 yılı Hac ön kayıt yenileme işlemleri başladı
YEREL

2017 YILI HAC ÖN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI
Batman'da kaza ve afetlerde 40 kişi öldü
YEREL

BATMAN'DA KAZA VE AFETLERDE 40 KİŞİ ÖLDÜ
Hasankeyf ticari hak sahipliği sonuçları açıklandı
YEREL

HASANKEYF TİCARİ HAK SAHİPLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI