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Yeni mezbahane bölge hayvancılığının lokomotifi olacak

- Başkan Gökçe:

- "Sağlıklı koşullarda ve veteriner denetiminde yapılacak kesimlerle, ilçe ve bölge hayvancılığının gelişeceğine inanıyorum"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Saimbeyli Belediyesi'nin işbirliğiyle yapılan Saimbeyli Mezbahanesi, bölge hayvancılığının gelişiminde lokomotif rol oynaması bekleniyor. Adana'nın kuzey ilçelerinde vatandaşların sağlıklı et tüketimini sağlamak amacıyla 3 bin 500 metrekare alanda inşa edilen Saimbeyli Mezbahanesi, günde 50 küçükbaş ve 25 büyükbaş havyan kesim kapasitesine sahip. Mezbahane, komşu ilçeler Feke ve Tufanbeyli'ye de hizmet verecek.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, yeni mezbahanenin Saimbeyli ile birlikte bölgenin ihtiyacına cevap verecek kapasitede ve modernitede olduğunu belirterek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye, böyle bir tesisin Saimbeyli'ye kazandırılmasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Hijyenik koşullarda kesim yapılan, denetimlerin eksiksiz gerçekleştirildiği, kapasitesi geniş bir mezbahanenin, bölge besiciliğinin ve hayvancılığının gelişiminde önemli rol oynayacağına inandığını söyleyen Başkan Mustafa Şahin Gökçe, "Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinin bulunduğu bölgede, böylesine modern bir mezbahanenin hizmete giriyor olması, hayvancılık adına, bölge ekonomisi adına mutluluk verici. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminin ardından, et ürünlerinin diğer ilçelere ve Adana'ya, sağlıklı koşullarda ulaştırılması için de çalışmalarımız var. Modern bir mezbahanede, yetkili veterinerlerin denetiminde yapılacak kesimlerin, bölge hayvancılığına önemli katkı koyacağına ve halkımızın hayvancılığa olan ilgisinin artacağına inanıyorum" dedi.

(ELF-Y)



11.01.2017 12:49:33 TSI

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