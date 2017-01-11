YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Haliliyeli öğrenciler oyuncaklarını Halepli çocuklara gönderdi

Haliliyeli öğrenciler oyuncaklarını Halepli çocuklara gönderdi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler topladıkları oyuncakları Suriye'nin Halep kentinde bulunan ve savaşın ortasında kalan çocuklara gönderdi.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplanan 475 koli yardım malzemesi kolilenip yardım tırına yüklenerek Halep'e gitmek üzere yola çıkarıldı. Yardım kolilerinin içerisinde ağırlıklı olarak oyuncak olmak üzere gıda malzemeleri, 500 adet battaniye, giyim ve çeşitli insani yardım malzemelerinin yer aldığı öğrenildi.

2002 Vakıflar İlkokulunun bahçesinde toplatılan yardım kolilerini inceleyen Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, "Haliliye Kaymakamımız Ali Yılmaz'ın himayelerinde Suriye'deki kardeşlerimize yönelik bir yardım kampanyası başlattık. Ben öncelikle çocuklarımızla gurur duyuyorum. Kendi oyuncaklarını savaşın ortasında kalan kardeşlerine göndererek büyük bir fedakarlık örneği sergilediler. Kendi imkanlarımız dahilinde Halep'te savaşın ortasında kalan çocuklar ve aileler için bir şeyler yapmak istedik. Çeşitli gıda, giyim, battaniye ve çocuklarımızda oyuncaklarını hediye ettiler. Bizde onları elimizden geldiğince düzgün bir şekilde paketleyerek yardım tırına doldurup Halepli kardeşlerimize gitmek üzere yola çıkardık. Allah emeği geçenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

(Şİ-BRN-Y)



11.01.2017 12:48:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER