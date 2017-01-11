Fethiye'de FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
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Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Fethiye'de de devam eden soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Fethullahçı terör örgütüne yönelik olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fethiye adliyesine getirilen zanlılar mahkemeye çıkarıldı.
Çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne' üye olmak suçlamasıyla tutuklanan A.I ve N.K tutuklanarak Eşen cezaevine gönderildi. R.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(MY-MB-Y)
11.01.2017 12:49:09 TSI
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