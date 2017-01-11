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Antalya'da Trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 Milyona yaklaştı



ANTALYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı '2016 Yılı Kasım Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre; Antalya'da trafiğe kayıtlı toplam 969 Bin 417 adet taşıt bulunuyor. Bunların yüzde 46,0'sını otomobil, yüzde 27,1'ini motosiklet, yüzde 17,3'ünü kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK '2016 Yılı Kasım Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülke genelinde Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 3 Bin 368 adet taşıtın yüzde 53,6'sını otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Antalya motosiklet sayısında 2. sırada

Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 969 Bin 417 ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 262 Bin 569 motosiklet sayısı 273 Bin 845 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.



Motorlu araç sayısında Antalya 4. sırada

Antalya'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 969 Bin 417 adet taşıttan, yüzde 46,0'sını otomobil, yüzde 27,1'ini motosiklet, yüzde 17,3'ünü kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Isparta 28. sırada

Isparta'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 164 Bin 104 adet taşıtın yüzde 45,8'ini otomobil, yüzde 22,1'ini motosiklet, yüzde 14,0'ını kamyonet, yüzde 12,9'unu traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 164 Bin 104 ile 28. sırada yer aldı.



Burdur 36. sırada

Burdur'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 127 Bin 318 adet taşıtın yüzde 40,8'ini otomobil, yüzde 25,2'sini motosiklet, yüzde 16,5'ini traktör, yüzde 11,2'sini kamyonet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 1,0'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 127 bin 318 ile 36. sırada yer aldı.

(SÇ-SÇ-Y)



11.01.2017 12:54:45 TSI

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