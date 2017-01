YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ERÜ Rektörü Güven, Gazetecilerle Sohbet Toplantısı Gerçekleştirdi

ERÜ Rektörü Güven, Gazetecilerle Sohbet Toplantısı Gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" münasebetiyle Kayseri'de faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileriyle yemekli sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Personel Yemekhanesi VİP Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Genel Sekreter Doç. Dr. Eyyup Ecevit, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ile Kayseri'de faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Etkinlikte konuşmasına tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, üniversiteleri ile basın mensupları arasında her zaman iyi ilişkiler olduğunu söyledi.

Rektör Güven, "Kayseri'deki tüm basın mensupları, üniversitemize her zaman destek oldu. Önümüzdeki süreçte de bu desteğin devam edeceğine inanıyorum. Şehrin ve Üniversitemizin gelişmesi içinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizler gazeteci arkadaşlarımızı, bizlerin ve vatandaşların sahadaki temsilcileri olarak görüyoruz" dedi.

Konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nde yapılan çalışmalardan da bahseden Rektör Güven, "Bugün gelinen noktada üniversitemiz, Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasındadır. Tabiki dönem dönem sıkıntılı süreçler oluyor. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılı süreçler var, bunlar her kurumu etkilediği gibi, bizleri de etkiliyor. Fakat Erciyes Üniversitesi rutin işlerine devam ederek gelişmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Bugün gelinen noktada Erciyes Üniversitesi, Türkiye'nin sayılı en büyük üniversiteleri arasına girmiş durumda. Birçok ulusal ve uluslararası derecelendirme kurumlarına baktığımızda ilk altılarda yedilerde yer alıyoruz. Üniversitemiz yatay büyümesini tamamlamış, bundan sonra dikey büyümeyi esas alan ve ülkenin gelişimine katkıyı hedef alan bir üniversite olmaya çalışmaktadır. Bu amaçla da bilimsel ve teknolojik anlamda ülkemize, şehrimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şehirde faaliyet gösteren birçok kuruluşa destek ve katkı vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise sohbet toplantısına ev sahipliğinden dolayı Rektör Güven'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ise Rektör Güven, basın mensuplarının sorularına cevaplandırdı.

(AÖ-Y)



11.01.2017 12:57:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER