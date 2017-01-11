11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın Besicilik Çalıştayı Başladı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:56
Aydın Besicilik Çalıştayı Başladı
Aydın Besicilik Çalıştayı Başladı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'da besiciliğin geliştirilmesi amacıyla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde düzenlenen besicilik çalıştayı başladı. Sektör temsilcileri ve yetiştiricilerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda gıdanın önemi, bilinçli üretim ve sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.
Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenen "Aydın Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi" isimli proje sözleşmesinin 31 Ekim 2016 tarihinde imzalanarak çalışmaların başlandığını belirten ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, "Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak başvuru sahibi olduğumuz projemizde, ortak olarak Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve iştirakçı olarak da Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği yer almaktadır. Aydın ili hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak için, İl'in besicilik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve besi faaliyetlerinin artırılması hususunda farkındalık yaratarak, büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin sığır bakım besleme konusunda bilinçlendirilmesi ile besiciliğin geliştirilmesi projenin ana amacıdır" dedi.
Projenin hedefini "Aydın'daki Damızlık Sığır Yetiştiricileri'nin süt sektöründeki deneyimleri öncülüğünde, Aydın'ın besi materyalleri üretimi için uygun iklim yapısı ile kaliteli damızlık materyalleri hususlarındaki önemli potansiyeli ortaya çıkarılarak, ilimizdeki besicilik faaliyetlerinin canlandırılması" diye özetleyen ADSYB Başkanı Güngör "31 Ekim 2016 tarihinde başlayan projemiz, 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecektir. Proje kapsamında, besiciliğin geliştirilmesi ve besicilik sektörünün öneminin farkına varılması için bir dizi faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Besi sığırı bakım beslemesi konusunda damızlık sığır yetiştiricileri ve besicilerin bilinçlendirilmesi için Aydın ili işletme sayıları ve hayvan varlığının en fazla olduğu ve merkez ilçeler belirlenen 8 ilçede Bozdoğan, Çine, Efeler, Germencik, Nazilli, Kuyucak, Söke, Yenipazar'da 12- 22 Aralık 2016 tarihleri arasında Yetiştirici Bilgilendirme Seminerleri düzenledik. Proje kapsamındaki bir diğer faaliyetimiz de Aydın ili besicilik faaliyetlerinin mevcut durumu incelenerek, ayrıca besiciliğin canlandırılması için çözüm önerileri ile stratejilerin geliştirileceği bu 'Aydın İli Besicilik Çalıştayı'dır. Proje sonucunda da, Aydın'ın besicilik mevcut durumu, yatırım potansiyeli ve tüm bu faaliyetlerin sonuçlarını içeren bir Aydın ili besicilik potansiyeli raporu hazırlanacak" diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.
Çalıştaya ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, Aydın KETBİR (Kırmızı Et Üreticileri Birliği) Başkanı Altan Bilgen, Et ve Süt Kurumu Denizli Et Kombinası Müdürü Mustafa Kıraç, Aydın Tarım İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, HAYKOOP Genel Başkanı Ahmet Ertürk, ADÜ Veteriner Fakültesi Hayvancılık ve Zeootekni Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Gökhan Önal, ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökse Armağan, Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, Ticaret Odası, Borsa ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.
(İK)

11.01.2017 13:00:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 2016'da rekor kırdı
YEREL

HUBUBAT, BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR İHRACATI 2016'DA REKOR KIRDI
2017'de kamu yatırımlarında yeni dönem başlıyor
YEREL

2017'DE KAMU YATIRIMLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Koca Ciğer Aydınlılarla buluştu
YEREL

KOCA CİĞER AYDINLILARLA BULUŞTU
Başkan Akın; &quot;Çağdaş kentleşmenin önündeki engelleri kaldırıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN AKIN; "ÇAĞDAŞ KENTLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ"
Aydın Ticaret Borsası ziraat fakültesi sektör buluşmasında yerini aldı
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI ZİRAAT FAKÜLTESİ SEKTÖR BULUŞMASINDA YERİNİ ALDI
Efeler Belediyesi E-Devlet ile bir tık ötenizde
YEREL

EFELER BELEDİYESİ E-DEVLET İLE BİR TIK ÖTENİZDE
AK Parti'li Erdem; &quot;CHP ve HDP kol kola&quot;
YEREL

AK PARTİ'Lİ ERDEM; "CHP VE HDP KOL KOLA"
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Abdurrahman Öz, &quot;CHP engeline karı ironik tavır aldım&quot;
YEREL

ABDURRAHMAN ÖZ, "CHP ENGELİNE KARI İRONİK TAVIR ALDIM"
Aydın'da işitme ve denge değerlendirme laboratuarı açıldı
YEREL

AYDIN'DA İŞİTME VE DENGE DEĞERLENDİRME LABORATUARI AÇILDI
Kuşadası'nda okullarda atık yağ ve atık pil toplama kampanyası
YEREL

KUŞADASI'NDA OKULLARDA ATIK YAĞ VE ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
Başkan Alıcık, karla kaplı yolları aşarak açılış yaptı
YEREL

BAŞKAN ALICIK, KARLA KAPLI YOLLARI AŞARAK AÇILIŞ YAPTI
Yazar Akbaş, Başkan Alıcık'a kitabını hediye etti
YEREL

YAZAR AKBAŞ, BAŞKAN ALICIK'A KİTABINI HEDİYE ETTİ
Merhum gazetecileri mezarları başında andı
YEREL

MERHUM GAZETECİLERİ MEZARLARI BAŞINDA ANDI
Haluk Alıcık, Gazetecilerle akşam yemeğinde buluştu
YEREL

HALUK ALICIK, GAZETECİLERLE AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU
Aydın Büyükşehir vatandaşı dinliyor
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞI DİNLİYOR
AK Parti Aydın'daki su zammını yargıya taşıdı
YEREL

AK PARTİ AYDIN'DAKİ SU ZAMMINI YARGIYA TAŞIDI
Meteoroloji'nden Denizcilere Uyarı
YEREL

METEOROLOJİ'NDEN DENİZCİLERE UYARI
Efeler Belediyesi basın mensupları ile kahvaltıda buluştu
YEREL

EFELER BELEDİYESİ BASIN MENSUPLARI İLE KAHVALTIDA BULUŞTU
Söke'de Kaza Ucuz Atlatıldı; Yolcu Otobüsü, Otomobile Çarptı
YEREL

SÖKE'DE KAZA UCUZ ATLATILDI; YOLCU OTOBÜSÜ, OTOMOBİLE ÇARPTI
Filenin Yıldızları Çeyrek Finalde
YEREL

FİLENİN YILDIZLARI ÇEYREK FİNALDE
Mucit Köylü Kar ve Buzda Düşmeden Yürümenin Sırlarını Anlattı
YEREL

MUCİT KÖYLÜ KAR VE BUZDA DÜŞMEDEN YÜRÜMENİN SIRLARINI ANLATTI
Aydın'da kar ve soğuk hava pazarı vurdu
YEREL

AYDIN'DA KAR VE SOĞUK HAVA PAZARI VURDU
Aksoy; &quot;Gerçek gazeteci demokrasinin güvencesidir&quot;
YEREL

AKSOY; "GERÇEK GAZETECİ DEMOKRASİNİN GÜVENCESİDİR"