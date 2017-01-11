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Okullar arası kros yarışması şampiyonası sona erdi



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı okullar arası yıldızlar ve gençler kros yarışması sona erdi.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlemiş olduğu yıldızlar ve gençler kros müsabakası sona erdi.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Murat Bağış, müsabaka sonrasına yapmış olduğu açıklamada, zorlu müsabakaya katılan bütün okulları ve sporcuları tebrik etti.

Öğrencilerin böylesine güzel aktivitelere katılmasının önem arz ettiğini belirten Bağış, "Gençlerin dinamizmi bize enerji katıyor. Bu enerjileri burada en üst seviyeye ulaştı. Geçen yıllara oranla bu yıl rekor bir katılımla bu organizasyonu tamamladık. Şenlik havasında geçen bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(Şİ-BRN-Y)



11.01.2017 13:06:49 TSI

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