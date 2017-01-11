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Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda bir araçta yapılan aramada bin 250 paket kaçak sigara, 74 paket gümrük kaçağı çay, bir adet gümrük kaçağı viski ele geçirdi. Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler imha edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(MSK-MP-Y)



11.01.2017 13:16:10 TSI

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