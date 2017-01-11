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Özel İmperial Hastanesi ile Eğitim Bir Sen Rize Şubesi arasında protokol imzalandı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:17
Özel İmperial Hastanesi ile Eğitim Bir Sen Rize Şubesi arasında protokol imzalandı
Özel İmperial Hastanesi ile Eğitim Bir Sen Rize Şubesi arasında protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Özel İmperial Hastanesi ile Eğitim Bir Sen Rize Şubesi arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.
Daha önce birçok kurumla sağlık protokolü imzalayan Özel İmperial Hastanesi, Eğitim Bir Sen Rize temsilciliği ile sağlık hizmetleri protokolü imzaladı. Özel İmperial Hastanesi Başhekimliği'nde gerçekleşen imza törenine, Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Dr. Cemil Bayarslan, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Eğitim Bir Sen Rize İl Temsilcisi Seyfettin Afacanlar katıldı.
Eğitim Bir Sen Rize İl Temsilcisi Seyfettin Afacanlar, imza töreninde yaptığı konuşmada "Üyelerimizin sağlık alanında iyi hizmetler alabilmesi, olası sağlık sorunları noktasında ekonomik olarak sağlık maliyetini aza indirmek için, Özel İmperial Hastanesi ile indirim anlaşması imzaladık. Bizlere bu çalışmalarda kolaylık sağlayan Özel İmperial Hastanesi yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan anlaşmaya göre Eğitim Bir sen üyeleri, ayaktan ve yatarak hizmetlerde belirli oranlarda indirimli hizmet alabilecek. Sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen Eğitim Bir Sen üyesi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sendika üye kimlik kartını hastaneye ibraz ederek bu hizmetlerden yararlanabilecek.
(BK-ÖS-Y)

11.01.2017 13:21:45 TSI
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