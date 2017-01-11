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"Samsun Evleniyoruz Fuarı" 9 Şubat'ta açılacak

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:18
"Samsun Evleniyoruz Fuarı" 9 Şubat'ta açılacak

SAMSUN (İHA) - Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), 9-12 Şubat tarihleri arasında "Samsun Evleniyoruz Fuarı" düzenleyecek.
"Samsun Evleniyoruz Fuarı" 9-12 Şubat tarihlerinde Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Evlilik hazırlıkları, konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektroniği konsepti ile ziyaretçiler ve evlenecek tüm çiftler bu fuarda buluşacaklar.
Fuar hakkında bilgiler veren SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler, "Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Tüyap Samsun ile gerçekleştirilen yoğun görüşmeler neticesinde, esnafımıza uygulanan çok özel fiyatlar ile fuara katılmalarına ve yüz binden fazla ziyaretçi ile buluşmalarına fırsat sağlanmıştır. 9-12 Şubat 2017 tarihlerinde, Samsun Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tekkeköy' de, esnafımız Samsun Evleniyoruz Fuarı'na katılarak tüm ilçelerden ve çevre illerden gelen müşterilerle tanışacak, ürün ve hizmetlerini pazarlama fırsatı kazanacaktır. Çok uygun fiyatlarla Tüyap'ın, profesyonel bir fuarında stant açacak ve standı Tüyap tarafından hazırlanacaktır. Tüm esnafımıza böyle bir fuardan faydalanmaları için çağrı yapıyorum. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Bu fuar esnafın yüzünü güldürecek ve önemli tanıtım ve iş bağlantıları sağlayacaktır dedi. Evlenecek tüm çiftlerin A'dan Z'ye tüm dekorasyon ve düğün organizasyonu ihtiyaçlarını bu fuarda bulacaklar" dedi.
Fuarda her türlü ihtiyacın bulunabileceğinin altını çizen Güler, "Samsun Evleniyoruz Fuarı'na, gelinlik, damatlık ve moda evleri, fotoğraf stüdyoları, takı ve mücevher, züccaciye, çeyiz firmaları, davetiye ve nikah şekeri, çiçekçiler, kuaför güzellik salonları, ayakkabı çanta, iç giyim, hazır giyim, ev tekstili, organizasyon firmaları, oteller ve restoranlar, düğün salonları, mobilya, beyaz eşya, mutfak banyo ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, esnaf ve sanatkarlarının, işletmelerin stant açacak. 100 bini aşkın halk ile buluşacağımızı umuyorum" diye konuştu.
Fuara girişler ücretsiz olurken, Cumhuriyet Meydanı'ndan da ücretsiz servisler ile taşıma yapılacak.
(ED-SLH-Y)

11.01.2017 13:22:33 TSI
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