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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta damperi açık unutulan TIR korku saçtı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:29
Milas'ta damperi açık unutulan TIR korku saçtı
Milas'ta damperi açık unutulan TIR korku saçtı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kullandığı kamyonun damperi kalkık vaziyette seyreden sürücü Akkent Sitesi'nin giriş tabelasını yıktı.
Milas'ta yaklaşık 30 yıl önce kurulan Akkent Sitesi'ne ait eski giriş levhası yıkıldı. Olay sabah saatlerinde meydana gelen olayda Akkent Caddesi üzerinde hareket halinde olan 48 U 8008 plakalı TIR'IN sürücüsü damperi yarı açık halde unutarak seyir haline geçti. Aracın hareketinden bir süre sonra site çıkışında bulunan tabela, damperin çarpması sonucu yıkıldı. Açık damperle, site tabelası içerisinden geçmek isteyen tır da girişte sıkıştı. Giriş tabelasında sıkışıp kalan TIR, alandan kurtulmak isteyince yaklaşık 30 yıldır Akkent'in simgesi haline gelen levhayı yıktı.
Çevre sakinleri, yıllardır yaşadıkları yerin simgesi haline gelen tabelanın yeniden yapılmasını yetkililerden istedi.
(DL-İK)

11.01.2017 13:33:16 TSI
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