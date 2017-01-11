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Atilla basın mensuplarını makamında ağırladı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:31
Atilla basın mensuplarını makamında ağırladı
Atilla basın mensuplarını makamında ağırladı

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede görev yapan basın mensuplarını makamında ağırladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede görev yapan basın mensuplarını makamında ağırladı. Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Basın bizi yönlendiriyor, uyarıyor. Onların yönlendirmeleri ve uyarmaları üzerine bizler de hatalarımızı görüyoruz, kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Gözümüzden kaçan şeyleri onlar görüyorlar. Aslında basını önemsemek lazım. Basın halkın gözü kulağıdır. Bu çerçeveden bakmak lazım. Basınla sana rehber olduğu zaman daha az hata yapmış olursun. böylece daha başarılı olursun.Biz Ceylanpınar'da basında görev yapan bütün kardeşlerimizle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Kendilerine çalışmalarından dolayı tek tek teşekkür ediyorum"dedi.
Gazeteciler adına konuşan Ceylanpınar Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Sait Aydın'da Atilla'nın her zaman basın mensuplarının yanında olduğu belirterek, göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Aydın, "Çalışan gazeteciler günü dolayısıyla bizi makamında ağırlayan Menderes Atilla'ya teşekkür ediyoruz. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde, özellikle hain darbe girişinden sonra gazetecilerin dik duruşunun, aynı karalılıkla çalışmalarına devam etmesi bizi daha çok bu mesleğe itmektedir. Yaşadığımız bu süreçte birlik ve beraberlik duygularımızı yitirmeden, el ele millet olarak dik durmamız gerekmektedir" diye konuştu."
Gazetecilerin Belediye Başkanı ziyaretinde Belediye Basın ve Halkla ilişkiler müdürü Orhan Aldırmaz'da eşilik etti.
(UK-BRN-Y)

11.01.2017 13:35:18 TSI
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