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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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'Mor Bayraklı Çankaya' hizmete başladı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:34
'Mor Bayraklı Çankaya' hizmete başladı
'Mor Bayraklı Çankaya' hizmete başladı

ANKARA (İHA) - CHP'li belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak proje ve çalışmaları hayata geçirmesini teşvik etmek amacıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başlatılan Mor Bayrağı almayı hak eden ilk yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü hizmetine başladı.
Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, hizmete başladı. Kadın Sığınma Evi ile Evlendirme Birimi'nin de bağlandığı müdürlük, 'Yerel Eşitlik Eylem Planının' uygulanması için kamu kurumları, emek ve meslek örgütleri, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediye meclis kararıyla kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kadın hakları alanında başarılı hizmetler üreteceğine inandığını belirtti.
Müdürlüğün üç birimden oluşacağını belirten Başkan Taşdelen, "'Eşitlik ve Farkındalık Birimi', her türlü ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk alacak. 'Kadın Danışma ve Sığınmaevi Birimi' sığınmaevinde kalan kadınların bağımsız hayata geçebilmeleri için gereken desteği sağlayacak. 'Evlendirme Hizmetleri Birimi' ise, evlenme başvurularını kabul ederek, evlendirme hizmetlerini yürütecek" diye konuştu.

"Farkındalık oluşturacak"
Müdürlük olarak, kadına yönelik şiddet, kadın hakları, çocuk ihmal ve istismarı, kadın danışma merkezi ve kadın sığınmaevi işleyişi konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları yapacaklarını kaydeden Taşdelen, şunları kaydetti:
"Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalan, sosyal ve politik dışlanmaya, ayrımcılığa uğrayan, ayakta kalmakta zorlanan ve destek isteyen kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti veren Kadın Danışma Merkezi ve eşler arasında yaşanan sorunların çözümü konusunda danışmanlık hizmeti veren Aile Danışmanlığı hizmetleri de müdürlüğün temel hizmetleri arasında yer alacak"
Başkan Taşdelen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Çankaya Belediyesinin de tarafı olduğu Avrupa Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın yerel planda uygulanması konusunda planlı çalışma ve hizmetler üretmesini amaçladıklarını da belirtti.

"Kadın hakları konusunda örnek ve model olacak"
Çankaya'nın kadın hakları konusunda tüm dünyaya öncülük etmiş büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi olduğunu vurgulayan Taşdelen, bu durumun Çankaya Belediyesine kadın hakları konusundaki çalışmalarıyla da model bir belediye olma yükümlülüğü verdiğini belirtti.
Kadın hakları konusundaki çalışmaları, üniversiteler ve ilgili tüm sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yürütecekleri bilgisini veren Başkan Taşdelen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün başta kadın vatandaşlar olmak üzere tüm Çankaya'ya önemli katkılar sunacağını vurguladı.
(BC-MK-Y)

11.01.2017 13:39:23 TSI
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