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AK Parti Konak'tan taziye ziyareti

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:40
AK Parti Konak'tan taziye ziyareti
AK Parti Konak'tan taziye ziyareti
- AK Parti Konak Teşkilatı, şehit polis Fethi Sekin'in bağlığı bulunduğu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne taziye ziyarette bulundu

(Fotoğraflı)

Ceren Atmaca
İZMİR (İHA) - AK Parti Konak İlçe Başkanı Temel Yıldırım ve yönetimi, şehit polis Fethi Sekin'in bağlı olduğu İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne taziye ziyarette bulundu.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Temel Yıldırım ve yönetimi, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin'in bağlı bulunduğu İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Göreve yeni atanan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Sabancı'ya da hayırlı olsun dileklerini sunan Başkan Yıldırım, "Vatan için ne yapabilirsin örneklerinden birisi Ömer Halisdemir diğeri Fethi şehidimizir. İkisi de milletin kalbinde yer etti" dedi.

"Büyük kahramanlık"
AK Parti Konak İlçe Başkanı Temel Yıldırım, terörün hedefinin toplumsal dinamikleri parçalayarak insanları birbirine düşürmek olduğunu dile getirerek, "Bizim başka bir vatanımız yok. Vatan için ne yapabilirsin örneklerinden birisi Ömer Halisdemir diğeri Fethi şehidimizir. İkisi de milletin kalbinde yer etti. Bugün doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkes bu iki ismi konuşuyor. İkisinin yaptığı da büyük kahramanlık. Şehidimiz sizin biriminizden çıktığı için sizi ziyaret etmek istedik. Fethi şehidimizin refleksiyle tekrar içimizde Çanakkale ruhunun yaşadığını gördük. Bu vatan için göğsünü siper edebilecek çok sayıda insanımız var. Fethi şehidin ortaya koyduğu cesaret büyük bir fedakarlık. Bundan sonra bize düşen hem hatırasını yaşatmak hem de geride kalan ailesine sahip çıkmak. Teşkilat olarak gücümüz neye yeterse aileye destek vereceğiz. Üzerimize düşen ne olursa yerine getirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

"Allah, vatan için hayırlı olacak ölüm nasip etsin"
Ziyaretlerinden dolayı AK Parti Konak Teşkilatına teşekkür eden Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Sabancı da, "Yanlarında roketler, el bombaları, keleşler var. kafalarındaki eylem planı nasıl bir şeyse Resmen katliama gelmişler. Rahmetli Fehti'nin orada cesur davranması büyük bir katliamı önledi. Bir de bu katliamın Türkiye genelinde doğuracağı sonuçlar vardı tabii ki. Birliğimizi bozmamamız lazım. Devlet güvenliği söz konusu olunca tek ses olmayı bilmeliyiz. Kanımızda hala o asil cevher duruyor. Fethi'nin ölümüne çok üzüldüm, ölümlerin en güzelini yaşadı. Allah bana da nasip etse keşke. Allah sonu vatan için hayırlı olacak bir ölüm nasip etsin. Şehidimizin bıraktığı emanetler var. Önce onlar için neler yapabileceğimizi konuşalım" ifadelerini kullandı.
(CA)

11.01.2017 13:44:15 TSI
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