Sağlık-Sen üyelerinden kan bağışı kampanyasına destek

ESKİŞEHİR (İHA) - Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri tarafından "Kanımızda Canımızda Milli İradeye Feda" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek olundu.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine yurdun dört bir tarafında başlatılan kan bağışı kampanyasına Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi de destek verdi. Adalar Kan Merkezi'nde başlatılan kampanyaya Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve üyeler kan bağışında bulunurken, Köksal kampanyayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan çağrı üzerine üyelerle birlikte kan bağışında bulunmaya karar verdiklerini belirten Köksal, "Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, şimdi de kanıyla can veriyor. Sağlık çalışanlarının görevleri başında gerektiğinde kendi kanlarını vermekten çekinmemektedir. Bunun en son en somut örneğini 15 Temmuz darbe girişimi kalkışmasında gördük. Kan yapılamayan üretilemeyen tek ilaç ve kanın elde edildiği tek yöntemde gönüllülük esasına göre yapılan bağışlardır" ifadelerini kullandı.



"Bağışlanan kan bizde eksikliğe neden olmayacak ama birini hayata tutunduracak"

Sağlık çalışanları olarak toplumsal farkındalığa katkı sağlamak amacıyla "Kanımızda Canımızda Milli İdareye Feda" sloganıyla kan bağışı gerçekleştirmekten onur duyduklarını dile getiren Köksal, "Sağlıklı her erkek yılda 4 kez, kadınlar da 3 kez kan bağışlayabilir. Bağışladığımız bir ünite kan bizde bir eksikliğe yol açmayacak. Ancak bu bir ünite kan, bir kişinin hayata tutunmasına katkı sunacak, yaşama bağlayacak, o kişiyi sevdiklerinden ayırmayacaktır. Unutmayalım; kime ne zaman kan lazım olacağı bizim elimizde değildir. Bugün bağışlayacağımız bir ünite kan, belki de bizim en yakınlarımıza can verecektir. Bu sebeple, siz değerli basın mensuplarının huzurunda bir kez daha bütün sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kan bağışlamaya, kanlarıyla can vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

11.01.2017 13:44:35 TSI

