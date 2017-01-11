11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlık-Sen üyelerinden kan bağışı kampanyasına destek

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:40
Sağlık-Sen üyelerinden kan bağışı kampanyasına destek
Sağlık-Sen üyelerinden kan bağışı kampanyasına destek

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri tarafından "Kanımızda Canımızda Milli İradeye Feda" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek olundu.
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine yurdun dört bir tarafında başlatılan kan bağışı kampanyasına Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi de destek verdi. Adalar Kan Merkezi'nde başlatılan kampanyaya Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve üyeler kan bağışında bulunurken, Köksal kampanyayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yapılan çağrı üzerine üyelerle birlikte kan bağışında bulunmaya karar verdiklerini belirten Köksal, "Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, şimdi de kanıyla can veriyor. Sağlık çalışanlarının görevleri başında gerektiğinde kendi kanlarını vermekten çekinmemektedir. Bunun en son en somut örneğini 15 Temmuz darbe girişimi kalkışmasında gördük. Kan yapılamayan üretilemeyen tek ilaç ve kanın elde edildiği tek yöntemde gönüllülük esasına göre yapılan bağışlardır" ifadelerini kullandı.

"Bağışlanan kan bizde eksikliğe neden olmayacak ama birini hayata tutunduracak"
Sağlık çalışanları olarak toplumsal farkındalığa katkı sağlamak amacıyla "Kanımızda Canımızda Milli İdareye Feda" sloganıyla kan bağışı gerçekleştirmekten onur duyduklarını dile getiren Köksal, "Sağlıklı her erkek yılda 4 kez, kadınlar da 3 kez kan bağışlayabilir. Bağışladığımız bir ünite kan bizde bir eksikliğe yol açmayacak. Ancak bu bir ünite kan, bir kişinin hayata tutunmasına katkı sunacak, yaşama bağlayacak, o kişiyi sevdiklerinden ayırmayacaktır. Unutmayalım; kime ne zaman kan lazım olacağı bizim elimizde değildir. Bugün bağışlayacağımız bir ünite kan, belki de bizim en yakınlarımıza can verecektir. Bu sebeple, siz değerli basın mensuplarının huzurunda bir kez daha bütün sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kan bağışlamaya, kanlarıyla can vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.
(İHA-KA)

11.01.2017 13:44:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

ESOGÜ'de prostat kanseri bilgilendirme standı açıldı
YEREL

ESOGÜ'DE PROSTAT KANSERİ BİLGİLENDİRME STANDI AÇILDI
Özdilek AVM gazetecileri yine unutmadı
YEREL

ÖZDİLEK AVM GAZETECİLERİ YİNE UNUTMADI
Ünlü astrolog Zeynep Turan Eskişehir'e geliyor
YEREL

ÜNLÜ ASTROLOG ZEYNEP TURAN ESKİŞEHİR'E GELİYOR
DP'den 10 Ocak mesajı
YEREL

DP'DEN 10 OCAK MESAJI
Eğitim-İş Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

EĞİTİM-İŞ ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Eskişehir'de araç sayısı arttı
YEREL

ESKİŞEHİR'DE ARAÇ SAYISI ARTTI
Tarım öğretiminin 171. yılı
YEREL

TARIM ÖĞRETİMİNİN 171. YILI
AK gençlerden YUDER'e ziyaret
YEREL

AK GENÇLERDEN YUDER'E ZİYARET
Odunpazarı üç yılda çağ atladı
YEREL

ODUNPAZARI ÜÇ YILDA ÇAĞ ATLADI
Sosyal belediyeler Seyhan'da buluştu
YEREL

SOSYAL BELEDİYELER SEYHAN'DA BULUŞTU
Eskişehir'de &quot;Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol&quot; kampanyası
YEREL

ESKİŞEHİR'DE "SURİYELİ MAZLUMUN UMUDU SEN OL" KAMPANYASI
Özel Ümit'ten gazetecilere yüzde yüz indirim
YEREL

ÖZEL ÜMİT'TEN GAZETECİLERE YÜZDE YÜZ İNDİRİM
Eskişehir kara teslim
YEREL

ESKİŞEHİR KARA TESLİM
-5 derecede şehir merkezine kadın eli değdi
YEREL

-5 DERECEDE ŞEHİR MERKEZİNE KADIN ELİ DEĞDİ
Başkan Ataç TEBEV ziyaretlerine devam ediyor
YEREL

BAŞKAN ATAÇ TEBEV ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR