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Togar: "Değişimi en çok yaşayan ilçe Tekkeköy"

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:42
Togar: "Değişimi en çok yaşayan ilçe Tekkeköy"
Togar: "Değişimi en çok yaşayan ilçe Tekkeköy"
- Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar:
- "17 ilçe içerisinde değişimi en çok yaşayan ilçeyiz"
- "2017 Olimpiyatları şehrimiz için önemli bir fırsat"

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun'da 17 ilçe içerisinde değişimi en çok yaşayan ilçenin Tekkeköy olduğunu söyledi.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında Samsun'da görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Tekkeköy ilçesi Saklı Bahçe'de düzenlenen kahvaltı sonrasında belediye hizmetlerini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Belediye Başkanı Hasan Togar, "31 ay önce bu göreve geldim. Bu ilçe 60 yıl önce belediye oldu. Ben burada doğup büyüyen ve geçmiş dönemlerde gücünün yettiğince katkı koyan bütün ebediyete intikal etmiş ve bugün yaşayan belediye başkanlarımın hepsini hayırla anıyorum. 2 kez üst üste seçim kaybedip, üçüncü dönem Allah bu görevi bize yapmaya nasip etti. İnanıyorum 17 ilçe içerisinde değişimi en çok yaşayan ilçedir. Tekkeköy maalesef ne merkez ilçe, ne dışarıda bir ilçe gibi iki arada bir derede kalmış bir ilçeydi. Bu 3 yıl içerisinde gerek hükümetimizin gerek büyükşehir belediyemizin gerekse bakanlarımızın çalışmalarının odak noktası Tekkeköy ilçesi oldu. 1970'li yıllarda sanayi bölgesi ile ilan edilen Tekkeköy, iddia ediyorum son 4-5 yıl içerisinde bu kader tersine döndü. 5-10 yıl sonra Karadeniz'in hem ekonomik anlamda hem de yaşam anlamında en önemli ilçesi haline gelecektir. Özellikle 2017 Olimpiyatları dünyanın Türkiye'yi ve Samsun'u, özelde de Tekkeköy ilçesini tanıtmak için hem bizim hem de şehrimizin önemli bir fırsatı olduğuna inanıyorum. Biz bu tarihi fırsatı kendimiz için şans kabul edip, çalışmalarımızı da ona dönük yapıyoruz" dedi.

"60 yıl sonra ilk defa düzenli olarak 600 aileye gıda yardımı yapıyoruz"
İcraatlarından bahseden Başkan Togar, "Öncelikli hedefimiz geçmişte kalmış ne kadar yarım varsa, öncelikle buna ağırlıklı verdik. Bunları değerlendirip, ortaya çıkarmak için çapa sarf ettik. Sevgi Tekkesi ve Saklı Bahçe adlı iki tane sosyal tesisi ortaya çıkardık. Misafirlerimizin buralarda gece 23.00'e kadar oturduklarını görüyoruz ve gururlanıyoruz. Buralarda basın mensubu arkadaşlarımıza ciddi bir indirim uygulamayı uygun görüyoruz. Tekkeköy Belediyesine nüfusuna göre aylık İller Bankasından 1 milyon 100 bin TL pay gelmektedir. Bunun yüzde 40'ı Büyükşehir Belediyesine kesiliyor. Bizim elimize 350 bin TL kalıyor ve sadece personel giderimiz 1 milyonun üzerinde. Biz bu kadar hizmeti bu paralarla başardık. Devraldığımız dönemden borcumuz daha düşük. 60 yıl sonra ilk defa düzenli olarak 600 aileye gıda yardımı yapıyoruz. Yaklaşık 150 aileye evinde 2 öğün sıcak yemek veriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun hastasını veya kendisini hastaneye götüremeyecek kişileri evin kapısından alıyoruz, hastaneye götürüyoruz" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Başkan Togar, yeni yapılan belediye hizmet binasını basın mensuplarına gezdirdi.
(GKH-SLH-Y)

11.01.2017 13:47:12 TSI
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