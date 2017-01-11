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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Fatsa'da bin 596 kişi doğdu, 605 kişi öldü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:43
Fatsa'da bin 596 kişi doğdu, 605 kişi öldü
Fatsa'da bin 596 kişi doğdu, 605 kişi öldü

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2016 yılında bin 596 kişi doğarken, 605 kişi hayatını kaybetti.
Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2016 yılında bin 596 kişi doğarken, 605 kişi hayatını kaybetti. Evlenme sayısı 750 olurken, boşanma sayısı ise 188 oldu. 29 kayıt düzeltme işlemi yapılırken, 9 bin 999 kişiye nüfus cüzdanı, 40 bin 429 kişiye nüfus kayıt örneği, 9 bin 549 kişiye adres beyanı, yerleşim yeri belgesi alan kişi sayısı ise 26 bin 679 olarak düzenlendi" dedi.
Müdür Süsün, Fatsa Nüfus Müdürlüğünce toplamda 120 bin 401 kişiye işlem yapıldığını sözlerine ekledi.
(AA-SLH-Y)

11.01.2017 13:48:01 TSI
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