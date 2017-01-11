YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sincik'te muhtarlara muhtar bilgi sistemi eğitimi verildi

Sincik'te muhtarlara muhtar bilgi sistemi eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan muhtar bilgi sistemi hakkında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sincik Kaymakamı Zafer Sağ başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ayaz, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Yazı İşleri Müdürü Abdullah Kavak, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda katılımcılara muhtar bilgi sistemi işleyişi hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Sağ, " Muhtar Bilgi Sisteminin faaliyete girmesiyle köylerimizin sorunlarını daha yakında takip etme imkanımız olacak. Geçtiğimiz yıl ilçemize il özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliği bütçesinin yanında merkezi bütçeden ilçemize gönderilen ek ödenekle beraber iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bu yıl sizden gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız dahilinde hizmet etmeye çalışacağız" dedi.

(AE-BRN-Y)



11.01.2017 13:54:42 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER