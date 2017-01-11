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Gölbaşı Belediyesinden kuşlara yaşam alanı



Ayşe Üngör

ANKARA (İHA) - Mogan Gölü'nün donması sebebiyle, yaşam ve beslenme alanları azalan kuşlara Gölbaşı Belediyesi yardım etti. Belediye, kıyı kesimde kuşlar için yaşam alanı oluşturdu.

Gölbaşı Belediyesi, donan Mogan Gölü'nde aç kalan ve yaşama alanları azalan kuşlara yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Yapılan çalışmalar neticesinde, kıyı şeridinde buzlar kırıldı ve bir fıskiye yardımı ile su devirdaimi sağlanarak, açılan yaşama alanının buz tutmasının önüne geçildi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Duruay, "Mogan Gölü'nde yaşayan kuşların, soğuk geçen kış aylarında hayatta kalmalarına yardımcı olmak için Gölbaşı Belediyesi olarak harekete geçtik. Kuşlar için besleme alanları ve yaşama alanları oluşturduk. Kıyı şeridinde kırılan buzların tekrar oluşmaması için ise bir fıskiye yardımı ile su devirdaimi yapılacak. İnşallah, bundan sonra da burayı mesken edinmiş kuşlar bir sıkıntı çekmeyecek. Kıyıda oluşturulan yaşam alanı sayesinde de vatandaşlarımız diledikleri gibi kuşları besleyip, manzaranın keyfini çıkarabilecek" dedi.

(AYŞ-MK-Y)



11.01.2017 13:58:27 TSI

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