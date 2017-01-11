YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. '15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri' konferansı

'15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri' konferansı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri' konulu konferansla darbenin çarpıcı detaylarını Samsunlularla paylaşacak.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yorum ve analizleri ile kamuoyu tarafından yakından takip edilen ve FETÖ'nün ikinci darbe girişimi için toparlandığı yorumu ile gündeme gelen Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile yazılarıyla önemli bir okuyucu kitlesine sahip bulunan Gazeteci Yazar Süleyman Özışık darbenin daha önce bilinmeyen önemli ayrıntılarını izleyicilere aktaracak.

Tüm Samsunluların davetli olduğu konferans 13 Ocak Cuma günü saat 18.30'da eski Büyük Otel yerleşkesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(SAM-SLH-Y)



11.01.2017 14:00:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER