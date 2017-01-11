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'15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri' konferansı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 13:56
'15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri' konferansı
'15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri' konferansı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri' konulu konferansla darbenin çarpıcı detaylarını Samsunlularla paylaşacak.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası yorum ve analizleri ile kamuoyu tarafından yakından takip edilen ve FETÖ'nün ikinci darbe girişimi için toparlandığı yorumu ile gündeme gelen Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile yazılarıyla önemli bir okuyucu kitlesine sahip bulunan Gazeteci Yazar Süleyman Özışık darbenin daha önce bilinmeyen önemli ayrıntılarını izleyicilere aktaracak.
Tüm Samsunluların davetli olduğu konferans 13 Ocak Cuma günü saat 18.30'da eski Büyük Otel yerleşkesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(SAM-SLH-Y)

11.01.2017 14:00:59 TSI
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