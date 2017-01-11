YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hani belediye başkanlığı araç parkını genişletti

Hani belediye başkanlığı araç parkını genişletti



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı'nın göreve başlamasının ardından ilçeye daha iyi hizmet verilmesi için araç parkı genişletildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilçe belediye başkanlığına görevlendirilen Hani Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, görevi devraldıktan sonra halka daha iyi hizmet edebilmek için kolları sıvadı. İlçe halkı tarafından gelen bütün uyarıları özel olarak değerlendiren Başkan Şaban Arda Yazıcı, eksikliğini hissettiği hizmetlerde atak başlattı. İlçe merkezi ve bağlı mahalle ve köylerde çamurlu yollar kumlama çalışmaları sürerken, çalışmaların tamamlandığı mahalle ve köylerde vatandaşlar büyük bir sıkıntıdan kurtuldu. Başkan Yazıcı, hizmet kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan araçlar için girişime başladı. Başkan Yazıcı'nın girişimleri sonucunda Hani Belediye Başkanlığı'na 1 cenaze aracı, 1 sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 yol süpürme aracı, 2 çok amaçlı su tankeri ve 1 damperli kamyon kazandırıldı.

Başkan Yazıcı'nın girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan araçlarla vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet sunulacağı belirtildi.

(İHA-AKK-Y)



11.01.2017 14:01:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER