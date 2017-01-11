YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eyyübiye Belediyesi Halep ve Şırnak'a 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi

Eyyübiye Belediyesi Halep ve Şırnak'a 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi, Halep'teki insanlık dramından mağdur olanlar için Şanlıurfa Valiliği ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen organizasyonda Halep'e 4 tır, Şırnak'a da bir tır yardım malzemesi gönderdi.

Halep'teki acılara duyarsız kalmayan Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Sivil Toplum Örgütleri ve belediyelerin katkılarıyla düzenlenen törenle "Halep'e Umut Ol" söylemiyle 4 tır yardım malzemesi gönderdi. Esed rejimi tarafından yapılan saldırılarda yüzlerce insanın hayatını kaybettiği binlerce insanın da yaralandığı Halep'te yurdun dört bir köşesinden yardım eli uzatılıyor. Yardım kampanyasına duyarsız kalmayan Eyyübiye Belediyesi, encümen kararıyla 100 bin Türk Liralık yardım kararı aldı. İçerisinde 5 kiloluk 4 bin adet makarna, 25 kiloluk bin çuval un ve 50 ton patates olmak üzere hazırlanan yardım tırlarını Halep'e gönderdi. Okul ve hastanelerin yıkıldığı, insanların temel gıda maddelerine erişimde sıkıntı yaşadığı Halep'e yardım tırları dualar eşliğinde uğurlandı. Eyyübiye Belediyesi ayrıca yine encümen kararıyla 85 bin Türk Lirası değerinde ve içinde bin adet battaniye ile 700 koli gıda paketi ve çocuklar için giyecek bulunan yardım tırını da Şırnak'a gönderdi.

Halep'e yardım için düzenlenen törene Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Vali Vekili Cengizhan Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kaymakamlar, belediye meclis üyeleri ile birçok Sivil Toplum Örgütü temsilcisi katıldı. Yardımların uğurlanması töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ortadoğuda ateş yumağına dönüşmüş ortamda insanlığın öldüğünü ve buna asla duyarsız kalamayacaklarını söyledi.

Başkan Ekinci konuşmasının devamında, "İbrahim-i bir şehre düşen tabiki ateş çemberinde bulunan bir coğrafyada su misali o ateşi söndürülmesine katkıda bulunmaktır. Bugün Ortadoğu coğrafyası hepimizin bildiği gibi ateş yumağına dönüşmüş durumda ve burada ölen insanlıktır. Burada özellikle çocuklar çok ciddi anlamda etkileniyorlar ve bundan sonraki süreç içerisinde de çok daha fazla etkileneceklerdir. Bizler de bu vatanda rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamanın sadakası olarak gördüğümüz bu yardımlara Eyyübiye Belediyesi olarak destek verdik. Bu kapsamda belediye meclis üyesi kardeşlerimizin de onayı ile hem Halep'e hem de yurdumuzun içerisinde Şırnak'a yardımda bulunduk. 4 Tır Halep'e, bir tır da özellik ile bu soğukta üşüyen çocuklar için giyim malzemesini Şırnak'a gönderiyoruz. Sizin de takip ettiğiniz gibi ekranlardan resmen cinnet fışkırıyor. Bu ekranlardan cinnet fışkırırken bizler evlerimizde huzurlu bir şekilde uyuyamayız. Ekranlar aracılığı ile o seyrettiğimiz manzaraların bir şekilde olumluya dönüşmesi anlamında, eğer bu süreç ise bu süreci iyi bir şekilde atlatılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Burada İnsani Yardım Platformunun yaptığı katkılar hakikaten çok önemli. Valimizin başlattığı bu yardım kampanyası Şanlıurfa'ya yakışır bir yardım kampanyası olmuştur. Dolayısı ile bu şehirde bulunan bir yönetici olarak herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Şİ-BRN-Y)



11.01.2017 14:08:10 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER