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112 personelinden kan bağışı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:07
112 personelinden kan bağışı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kızılay'ın kan stoklarının azalmasının ardından yaptığı kan bağışı çağrısının ardından Kayseri 112 çalışanları kan bağışında bulundu.
Kayseri'de Kızılay2ın kan bağışı çağrısına destek veren yaklaşık 80 112 personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu. PTT önünde kurulan kan bağışı aracına gelen 112 personelleri, form doldurduktan sonra gerekli kontrollerin ardından kan bağışını tamamlandı.
Burada açıklama yapan 112 UMKE birimi personeli İzzet Yavuzer, Kızılay'ın çağrısına duyarsız kalmadıklarını söyledi. Tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Yavuzer, "Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına 112 ailesi olarak sessiz kalmadık. Bu çağrıya kulak veren arkadaşlarımız burada. Kızılay'ın kan ihtiyacına bizim de desteklerimiz sonsuz olacaktır inşallah. Bugün buradayız, inşallah bundan sonra da burada olacağız. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir ünite kan 3 can diyoruz ve bunun için herkesi kan vermeye davet ediyoruz" dedi.
(TB-AÖ-Y)

11.01.2017 14:09:00 TSI
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