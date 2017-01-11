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Uçhisar Belediyesi personeline iletişim ve uyumlu çalışma eğitimi verilecek

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:08
Uçhisar Belediyesi personeline iletişim ve uyumlu çalışma eğitimi verilecek
Uçhisar Belediyesi personeline iletişim ve uyumlu çalışma eğitimi verilecek

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Uçhisar Belediyesi ile Ahiler Kalkınma Ajansının ortaklaşa düzenlediği 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Uçhisar Belediyesi çalışanlarına, 16-19 Ocak 2017 tarihleri arasında "Personel Arası İletişim ve Uyumlu Çalışma Eğitimi" verilecek.
Uçhisar Belediyesi toplantı salonunda yapılacak ve dört gün boyunca sürecek olan eğitime 62 belediye çalışanı katılacak. Eğitimde, doğru iletişim için temel esaslar, kişinin kendisini, görev ve sorumluluklarını doğru ifade etmesi, ekip çalışmasının bireysel sorumlulukları ve kolaylıkları gibi konular uzmanlar tarafından anlatılacak. Teknik destek programı hakkında bilgi veren Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, "Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirme amacı güden Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı ile belediye personelimize etkili iletişim sağlama, bilgi ve bilinç düzeyini artıma ve ayrıca daha samimi, daha saygılı bir ortak çalışma alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle Uçhisar Belediyesi olarak daha iyi ve daha kaliteli hizmet politikası sergileme açısından personelimize eğitim imkanı sağlıyoruz. Umuyorum ki, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteklediği bu eğitim sayesinde arkadaşlarımız daha iyi bir iletişim kurma adına kazanımlar sağlayacaklardır." dedi.
(COŞ-SK)

11.01.2017 14:12:50 TSI
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