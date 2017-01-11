11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eğitim Bir Sen basın mensuplarını unutmadı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:09
Eğitim Bir Sen basın mensuplarını unutmadı
Eğitim Bir Sen basın mensuplarını unutmadı

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Eğitim Bir Sen Manisa Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa Öğretmenevinde verdiği kahvaltı ile yerel ve ulusal basın mensuplarını ağırladı.
Manisa Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltı programına Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.
Basının halkın doğru bilgi alması için elzem bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Öner, "Tarafsız, ilkeli, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan medya, demokrasinin önemli kurumlarından ve olmazsa olmazlarındandır. Özgür ve tarafsız bir basın demokratik işleyişin sağlıklı yürümesini sağlamakla, milli iradeyi güçlendirmekle kalmaz, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına, halkın gerçekleri öğrenmesine, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine de önemli katkılarda bulunur." dedi.
Basının sorumluluklarının yerine getirebilmesinin en önemli şartının basın özgürlüğünün sağlanarak korunması olduğuna dikkat çeken Öner, basının görevini yerine getirirken de evrensel meslek ilkelerini hayata geçirmesi gerektiğini, kamu yararına, özel hayata saygılı, hukukun temel ilkelerini üstün tutan bir anlayışta olmasının da basının itibarını daha da yukarılara taşıyacağını vurguladı. Basının bu tarz duşuna 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şahitlik ettiklerini hatırlatan Öner, "Medyanın önemi ve gerekliliği 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sırasında net bir şekilde görülmüştür. Milletimizin o destansı duruşuna ve mücadelesine yaptığı haberlerle katkıda bulunan bütün basın mensuplarına teşekkür ediyor, bu duruşlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.
Basın mensuplarının karşılaştıkları onca güçlüğe rağmen mesleklerini fedekarca yerine getirdiğini anlatan Öner, dünyanın farklı bölgelerinde çatışmalarda, savaşlarda can güvenliklerini de tehlikeye atarak haber peşinde koşan gazetecilerin saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak ettiklerini dile getirdi.
Çalışan gazetecilerin haklarının korunmasının, daha iyi şartlara kavuşturulmaları ve mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmelerini sağlayacağını anlatan Öner şunları söyledi: "Sendikal örgütlenme oranının düşük olduğu, iş güvencesinin olmadığı ve alın terinin karşılığının alınamadığı sektörde öncelikli konu sendikal örgütlenme olmalıdır. Eğitim Bir Sen olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün sendikal örgütlenmenin önünün açıldığı, sosyal ve ekonomik hakların teslim edildiği bir gün olmasını diliyoruz. Basın mensuplarının tekrar 'Bayram' yapmasını sağlayacak düzenlemenin bir an önce yapılmasını temenni ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyoruz."
(SC-Y)

11.01.2017 14:13:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şirin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürü görevine başladı
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVİNE BAŞLADI
Başkan Çerçi'den basın çalışanlarına müjde
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ'DEN BASIN ÇALIŞANLARINA MÜJDE
Alaşehir, Kula ve Soma'ya J Plaka ihalesi yapıldı
YEREL

ALAŞEHİR, KULA VE SOMA'YA J PLAKA İHALESİ YAPILDI
Akhisarlı Avukat kalbine yenik düştü
YEREL

AKHİSARLI AVUKAT KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Çadırda yaşayan Suriyeli aileler spor salonuna alındı
YEREL

ÇADIRDA YAŞAYAN SURİYELİ AİLELER SPOR SALONUNA ALINDI
Büyükşehirin judocularından yeni başarı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN JUDOCULARINDAN YENİ BAŞARI
Usta sürücüler SETMOG yeleği giydi
YEREL

USTA SÜRÜCÜLER SETMOG YELEĞİ GİYDİ
Yenilenen tapular dağıtılmaya başlandı
YEREL

YENİLENEN TAPULAR DAĞITILMAYA BAŞLANDI
Diyaliz hastasının imdadına belediye ekipleri yetişti
YEREL

DİYALİZ HASTASININ İMDADINA BELEDİYE EKİPLERİ YETİŞTİ
Vali Güvençer basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu
YEREL

VALİ GÜVENÇER BASIN MENSUPLARIYLA KAHVALTIDA BULUŞTU
Manisa'da eğitime kar engeli
YEREL

MANİSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Vali Güvençer dernekleri kabul etti
YEREL

VALİ GÜVENÇER DERNEKLERİ KABUL ETTİ
Gördes Kaymakamlığı'ndan kar uyarısı
YEREL

GÖRDES KAYMAKAMLIĞI'NDAN KAR UYARISI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Yavru köpeklere belediye sahip çıktı
YEREL

YAVRU KÖPEKLERE BELEDİYE SAHİP ÇIKTI
Alaşehir'de kar eğitime engel olmadı
YEREL

ALAŞEHİR'DE KAR EĞİTİME ENGEL OLMADI
'Değişimin Habercisi Salihli' 2. yaşını doldurdu
YEREL

'DEĞİŞİMİN HABERCİSİ SALİHLİ' 2. YAŞINI DOLDURDU
Gördes Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

GÖRDES BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Manisa BBSK'ya kaleci takviyesi
YEREL

MANİSA BBSK'YA KALECİ TAKVİYESİ
Soma ve Kırkağaç da okullar yarın da tatil edildi
YEREL

SOMA VE KIRKAĞAÇ DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ
Hasta vatandaşın imdadına büyükşehir yetişti
YEREL

HASTA VATANDAŞIN İMDADINA BÜYÜKŞEHİR YETİŞTİ
Tarımsal öğretim 171 yaşında
YEREL

TARIMSAL ÖĞRETİM 171 YAŞINDA
Kocaçeşmespor aradığı orta saha oyuncusunu buldu
YEREL

KOCAÇEŞMESPOR ARADIĞI ORTA SAHA OYUNCUSUNU BULDU