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Eğitim Bir Sen basın mensuplarını unutmadı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Eğitim Bir Sen Manisa Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa Öğretmenevinde verdiği kahvaltı ile yerel ve ulusal basın mensuplarını ağırladı.

Manisa Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltı programına Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Basının halkın doğru bilgi alması için elzem bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Öner, "Tarafsız, ilkeli, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan medya, demokrasinin önemli kurumlarından ve olmazsa olmazlarındandır. Özgür ve tarafsız bir basın demokratik işleyişin sağlıklı yürümesini sağlamakla, milli iradeyi güçlendirmekle kalmaz, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına, halkın gerçekleri öğrenmesine, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine de önemli katkılarda bulunur." dedi.

Basının sorumluluklarının yerine getirebilmesinin en önemli şartının basın özgürlüğünün sağlanarak korunması olduğuna dikkat çeken Öner, basının görevini yerine getirirken de evrensel meslek ilkelerini hayata geçirmesi gerektiğini, kamu yararına, özel hayata saygılı, hukukun temel ilkelerini üstün tutan bir anlayışta olmasının da basının itibarını daha da yukarılara taşıyacağını vurguladı. Basının bu tarz duşuna 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şahitlik ettiklerini hatırlatan Öner, "Medyanın önemi ve gerekliliği 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sırasında net bir şekilde görülmüştür. Milletimizin o destansı duruşuna ve mücadelesine yaptığı haberlerle katkıda bulunan bütün basın mensuplarına teşekkür ediyor, bu duruşlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının karşılaştıkları onca güçlüğe rağmen mesleklerini fedekarca yerine getirdiğini anlatan Öner, dünyanın farklı bölgelerinde çatışmalarda, savaşlarda can güvenliklerini de tehlikeye atarak haber peşinde koşan gazetecilerin saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak ettiklerini dile getirdi.

Çalışan gazetecilerin haklarının korunmasının, daha iyi şartlara kavuşturulmaları ve mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmelerini sağlayacağını anlatan Öner şunları söyledi: "Sendikal örgütlenme oranının düşük olduğu, iş güvencesinin olmadığı ve alın terinin karşılığının alınamadığı sektörde öncelikli konu sendikal örgütlenme olmalıdır. Eğitim Bir Sen olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün sendikal örgütlenmenin önünün açıldığı, sosyal ve ekonomik hakların teslim edildiği bir gün olmasını diliyoruz. Basın mensuplarının tekrar 'Bayram' yapmasını sağlayacak düzenlemenin bir an önce yapılmasını temenni ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyoruz."

(SC-Y)



11.01.2017 14:13:24 TSI

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