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Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürü görevine başladı



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MANİSA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Manisa IV. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Kerim Gençoğlu bugün görevine başladı.

1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun olan Kerim Gençoğlu Artvin'de İşletme Şefliği, Zonguldak ve Karadeniz Ereğli'sinde İşletme Müdür Yardımcılığı yaptı. Daha sonra Akçakoca Orman İşletme Müdürü olarak görev yapan Gençoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü görevinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul I. Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atandı. İstanbul'dan Manisa'ya Orman ve Su İşleri Bakanlığı Manisa IV. Bölge Müdürü olarak atanan Kerim Gençoğlu evli ve 2 çocuk babası.

(SC-Y)



11.01.2017 14:19:30 TSI

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