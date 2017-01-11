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Başkan Şirin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:19
Başkan Şirin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Şirin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallerdeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Şehir merkezinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Şirin, Osmancık, Dalbahçe ve Irlamaz Mahallesi sakinlerinden de tam not aldı.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla yolların ulaşıma açık olması için yoğun çaba sarf eden Turgutlu Belediyesi, ilçeyi esir alan etkili kar yağışına hazırlıklı yakalandı. Turgutlu belediye başkanı Turgay Şirin'in talimatları doğrultusunda günler öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak kar yağışını bekleyen ekipler, karla mücadeleyi dört koldan sürdürdü. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de önce ilçe merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi, ardından merkeze uzak mahallelerdeki karla mücadele ekibine eşlik etti. Turgutlu'nun can damarı olan Atatürk Bulvarı'nda basın mensuplarına çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Şirin, öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Şirin'in kar yağışına rağmen ekiplerin başında olmasını takdir eden vatandaşlar, nadir görülen kar yağışını fırsat bilerek bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.
Merkez mahallelerin ardından Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar'ın eşliğinde ilk olarak Irlamaz Mahallesi'ne giden Başkan Şirin, burada greyderin direksiyonuna geçti. Sonrasında Osmancık ve Dalbahçe Mahalleleri ziyaret edildi. Soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen ekiplerle birlikte sahada olan Başkan Şirin'i karşılarında gören mahalle sakinleri zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Başkan Şirin'e teşekkür etti.
Dalbahçe Mahallesinde vatandaşların çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Şirin, bölgedeki çalışmalar hakkında vatandaşların sorularını yanıtladı. Mahalle Muhtarı Sabit Özdemir, ziyaretlerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen parke taşı döşemelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vatandaşların gelen hizmeti beğendiğini ifade eden Özdemir, düğün salonu talebini Başkan Şirin'e iletirken, Başkan Şirin de, Akçapınar ve İzzet Mahallelerine yapılan çok amaçlı salonları hatırlatarak talebi değerlendireceklerini ifade etti. Özdemir, "Mahallemiz son aylarda daha da güzelleşti. Özellikle parke taşı döşemesinden memnunuz. Sizlere İbrahim Bey ve Yasemin Hanım'a, tüm ekibe teşekkür ediyoruz" dedi.
Başkan Şirin de verdikleri sözleri tuttuklarını ifade ederek, "Bugüne dek merkeze uzak mahallelerimizin merkezdeki imkanlarından faydalanmasını istedik. Aradaki makasın kapanması adına yoğun çaba sarfediyoruz. Bölgemize Büyükşehir Belediyemiz ile 20 bin metrekare taş döşedik. Helali hoş olsun, halkımıza hayırlı olsun" dedi.

"Her şeyden önemlisi vatandaşımızın memnuniyeti"
Yoğun geçen mahalle ziyaretlerine yönelik bir değerlendirme yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Ülkemiz üzerinde etkisini gösteren soğuk hava akımının Manisa'mız ve Turgutlu'da da etkili olması nedeniyle bir süredir hazırlıklarımızı yapıyorduk. Geçen hafta ve önceki haftaki yağışlarda da sahadaydık ve şimdi de yine sahadayız. Zor şartlar altında çalışan ekiplerimize moral vermek, aynı zamanda vatandaşlarımızın da zor gününde yanında olmak istedik. Sağ olsunlar halkımız bizleri soğuk havada içimizi ısıtan sıcak sohbetleriyle karşıladılar. Bir çaylarını içtik, hasbihal ettik. Kendilerine karla mücadele çalışmalarımıza yönelik bilgi verdik. Çok şükür geçmişte olduğu gibi bugünde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Vatandaşımızın günlük yaşantısının aksamaması ve özellikle kaza bela yaşamaması için arkadaşlarımız sürekli sahada çalışıyor. Şuan hem buzlama hem küreme çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda görevlerini özveriyle yerine getiren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(SC-Y)

11.01.2017 14:23:46 TSI
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