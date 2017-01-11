YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başiskele'de semt pazarlarının yapımları devam ediyor

Başiskele'de semt pazarlarının yapımları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Başiskele halkının daha modern ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilecekleri 'Kapalı Semt Pazarı' yerlerinin yapımları sürüyor.

Başiskele Belediyesi, vatandaşların pazar alışverişlerinde kolaylık sağlanması için Kullar Yakacık mahallesi ve Yeniköy Merkez mahallesinde modern kapalı semt pazar yerlerinin yapımlarına devam ediyor. Kullar Yakacık mahallesi Yakacık caddesi üzerinde 5 bin metrekarelik alanda yapım çalışmaları devam eden kapalı pazar alanının idari binası da şekillenmeye başladı. Çelik konstrüksiyonu ve yan duvarları tamamlanan 64 pazarcı esnafının yer alacağı kapalı semt pazarında çalışmalar devam ediyor.

Temel çalışmalarının ardından çelik konstrüksiyonu çalışmaları devam eden Yeniköy Merkez mahallesi Kültür sokak kapalı pazar alanı ise 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor ve burada da 67 pazarcı esnafı hizmet verecek.

(KK-İÇ)



11.01.2017 14:27:18 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER