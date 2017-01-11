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MÜSİAD Bolu Şubesi'nde yeni başkan belli oldu



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bolu Şubesi'nin gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeni başkan Abdullah Abat oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bolu Şubesi ikinci olağan genel kurulu yapıldı. Seçimlere tek liste ile aday olan Abdullah Abat, görevi Eyüp Uzun'dan alarak MÜSİAD Bolu Şubesi'nin yeni başkanı oldu.

Yapılan seçimde MÜSİAD Bolu Şube Başkanlığına seçilen Abdullah Abat, "İki yılı aşkın bir süre önce büyük bir enerji ve sinerji ile beraber Bolu'muza kazandırdığımız bu derneğin bayrağını ileri taşımak adına geçmiş dönemlerdeki yönetim kurulu üyelerimiz, geçmiş dönemdeki başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Yüksek ahlak ve yüksek teknolojinin ana kriterleri olan MÜSİAD'ın Bolu'muza daha çok genç iş adamları, ahlak ve maneviyatı yüksek genç iş adamları kazandırma noktasında bayrağı bir adım daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Çünkü MÜSİAD sadece ulusal olarak değil, uluslar arasında da söz sahibi olan bir dernek. Bizi diğer STK'lardan veya iş adamları derneklerinden ayıran, daha çok hak ve helal noktasında ayrımını yapabilen işadamlarından ve bu anlamda kendi yaşantılarını bu düzende devam ettiren genç işadamlarını bu derneğe kazandırma amacımızdır" dedi.

MÜSİAD Bolu Şubesi Genel Kurulunda yapılan seçimde göreve gelen yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor;

Abdullah Abat, Ali Sağol, Ayhan Eren, Davut Uzun, Erkan Bozacı, Fatih Öztemel, İbrahim Ercan, Mustafa Özkoparan, Şaban Kök, Talip Özcan,

Denetim Kurulu ise Yeter Yıldız, Zahide Yıldızhan Özcan, Güler Burkucu'dan oluşuyor.

(FC-İÇ)



11.01.2017 14:28:37 TSI

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