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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'dan Halep'e 25 tır yardım malzemesi gönderildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:25
Şanlıurfa'dan Halep'e 25 tır yardım malzemesi gönderildi
Şanlıurfa'dan Halep'e 25 tır yardım malzemesi gönderildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bekir Basmacı
Kamera : Bekir Basmacı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, çeşitli STK'ların başlattığı "İnsanlık için Halep'e yardım" kampanyasında toplanan 25 tır yardım malzemesi düzenlenen törenle Halep'e gönderildi.
Çeşitli STK'lar tarafından başlatılan "İnsanlık için Halep'e yardım" kampanyasında toplanan, gıda, giyecek ve ısınmada kullanılacak malzemeler, Haliliye'de bulunan Belsan şehir içi toplu taşıma araç garajında düzenlenen törenle Halep'e gönderildi.
Törene, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Cengizhan Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Kemal Timuroğlu, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Müftüsü İhsan Açık, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem'in yanı sıra çeşitli STK temsilcisi katıldı.
Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem törende yaptığı açıklamada, 15 gün önce de 20 tırlık bir konvoyu Halep'e uğurladıklarını söyledi.
Yardımların büyük çoğunluğunun Halep kırsalına ulaştırılmasının planlandığını belirten Gerem, "yardım kampanyamız devam ediyor. 6 yıldır ulaştırmaya çalıştığımız yardımlarımız sürüyor. Kışlık battaniye, bot ve her türlü gıdaya ihtiyaç var. Kardeşlerimiz bu kışı rahat geçirsin diye sürekli yardım göstermeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Törende açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, "Bugün Şanlıurfa'dan Halep'e gönderilecek yardım malzemelerinin töreni için bir araya geldik. Mesuliyetimizin bincinde olarak Haliliye Belediyesinde açtığımız yardım stantlarıyla Halep'e yardım kampanyası bşlatık. Haliliye olarak 7 tır yardım malzemesi gönderiyoruz. Bir iğne kadar yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.
Eyyübiye Belediyesi olarak yaptıkları ve yapacakları yardımlar hakkında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ise, "İbrahim-i bir şehre düşen tabi ki ateş çemberinde bulunan bir coğrafyada su misali o ateşi söndürülmesine katkıda bulunmaktır. Bugün Ortadoğu coğrafyası hepimizin bildiği gibi ateş yumağına dönüşmüş durumda ve burada ölen insanlıktır. Burada özellikle çocuklar çok ciddi anlamda etkileniyorlar ve bundan sonraki süreç içerisinde de çok daha fazla etkileneceklerdir. Bizler de bu vatanda rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamanın sadakası olarak gördüğümüz bu yardımlara Eyyübiye Belediyesi olarak destek verdik. Bu kapsamda belediye meclis üyesi kardeşlerimizin de onayı ile hem Halep'e hem de yurdumuzun içerisinde Şırnak'a yardımda bulunduk. 4 Tır Halep'e, bir tır da özellik ile bu soğukta üşüyen çocuklar için giyim malzemesini Şırnak'a gönderiyoruz. Sizin de takip ettiğiniz gibi ekranlardan resmen cinnet fışkırıyor. Bu ekranlardan cinnet fışkırırken bizler evlerimizde huzurlu bir şekilde uyuyamayız. Ekranlar aracılığı ile o seyrettiğimiz manzaraların bir şekilde olumluya dönüşmesi anlamında, eğer bu süreç ise bu süreci iyi bir şekilde atlatılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Burada İnsani Yardım Platformunun yaptığı katkılar hakikaten çok önemli. Valimizin başlattığı bu yardım kampanyası Şanlıurfa'ya yakışır bir yardım kampanyası olmuştur. Dolayısı ile bu şehirde bulunan bir yönetici olarak herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Tören sonunda İl Müftüsü İhsan Açık'ın yaptığı dua ile 25 tır yardım malzemesi Halep'e gönderildi.
(BB-BRN-Y)

11.01.2017 14:29:55 TSI
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