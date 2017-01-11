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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Voleybol Federasyonu'ndan Başkan Uğur'a Ziyaret

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:28
Voleybol Federasyonu'ndan Başkan Uğur'a Ziyaret
Voleybol Federasyonu'ndan Başkan Uğur'a Ziyaret

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - 2016-2017 Voleybol Sezonu Kupa Voley Erkekler Kategorisi Finalleri müsabakaları için Balıkesir'e gelen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'u ziyaret etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kurulu üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u makamında ziyaret etti. 2016-2017 Voleybol Sezonu Kupa Voley Erkekler Kategorisi Finalleri müsabakalarının Balıkesir'de oynandığını söyleyen Üstündağ, Başkan Uğur'u yarın oynanacak olan final karşılaşmasına davet etti. Finaller süresince desteklerini esirgemeyen Başkan Uğur'a teşekkür eden Üstündağ, Balıkesir'de olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sporculara ve amatör kulüplere destek olduğunu ifade eden Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesispor bünyesinde başarılı sporcular olduğunu belirtti. Üstündağ ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Uğur, Büyükşehir olarak spor ve sporcuya desteklerinin süreceğini söyledi. Sohbet havasında geçen ziyaret sonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a teşekkür plaketi hediye etti. Başkan Uğur'da Üstündağ'a zeytinyağı hediye ederek ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Ziyarette Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Göksu, Kurtaran Mumcu, Metin Mengüç ve Büyükşehir Belediyespor yöneticileri yer aldı.

11.01.2017 14:31:52 TSI
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