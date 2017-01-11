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Minik öğrencilerin okuma sevinci

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:30
Minik öğrencilerin okuma sevinci
Minik öğrencilerin okuma sevinci

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da okumayı öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencileri okuma sevinci yaşadı.
Borsa İstanbul İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri için okul salonunda 'okuma bayramı' etkinliği düzenlendi. Öğrenci velileri ile öğrencilerin okuma heyecanına ortak oldu. Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu. Okuma bayramı etkinliğinde öğrencilere kurdele ve çeşitli hediyeler verildi.
Borsa İstanbul İlkokulu 1-C sınıfı öğretmeni Hayrullah Yüksel Yüksel, öğrencilerin okuma yazmayı öğrendiğini ve bu gururu öğretmen, öğrenci ve velilerin yaşadığını söyledi.
Hayrullah Yüksel, "Çocuklarımız artık okuyabiliyor. Aralarında okuma ve yazmada sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz vardır ama inanıyorum ki yarıyıl tatilinde sizin desteğinde eksiklerini tamamlayacaklardır. Özel bir gün yaşıyoruz. Gelecekteki başarının ilk adımını atmış bulunuyoruz. 3,5-4 aydır yoğun bir çalışma sergiledik. O yorucu günlerin mutluluğunu ve gururunu yaşayacağız. Öğrencilerimin sağlıklı, vatanına milletine hayırlı bir ömür geçirmesini temenni ediyorum" dedi.
(AHM)

11.01.2017 14:34:35 TSI
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