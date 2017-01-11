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Yenişehir Gençlik Merkezinden veremle savaş semineri

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:38
Yenişehir Gençlik Merkezinden veremle savaş semineri
Yenişehir Gençlik Merkezinden veremle savaş semineri

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Yenişehir Gençlik Merkezi ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi ortaklaşa Veremle Savaş Eğitimi Haftası münasebetiyle gençleri bilinçlendirmek için bir seminer düzenledi.
Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Gençlik Merkezi, gençleri bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına seminerlere devam ediyor. Gençlik Merkezi bu kapsamda Veremle Savaş semineri düzenledi. Şanlıurfa Verem Savaş Dispanserinde görevli Dr. İrem Güneş ve Hemşire Saadet Karabet tarafından gerçekleştirilen seminere Yenişehir Gençlik Merkezinde kulüp faaliyetlerine katılan üyeler, kursiyerler, gönüllü gençler atıldı. Verem hastalığı hakkında önemli bilgiler veren uzmanlar, verem hastalığının nedenlerini, veremden kurtulma yöntemlerini ve bu hastalığı tetikleyen nedenler üzerinde durarak, veremden korunma yöntemlerini anlattı. Soru ve cevap şeklinde devam eden seminerin, gençler için verimli ve çok faydalı olduğu belirtildi. Yıllarca bir çok insanın ölümüne sebep olan bu hastalığın günümüzde bitme aşamasında olduğunu dile getiren Derman, bu tür hastalıkların halkımız tarafından daha tam içeriği ile bilinmediğini, bundan dolayı da erken tedavi konusunda geç kalındığını, bu tür seminerlerle gençlerimizi bilgilendirmeye çalıştıklarını ve gençlik merkezlerinin özellikle sadece kurs aldıkları yerler olmadığını, ayrıca buna benzer çeşitli seminerlerin düzenlendiği, kültürel ve ahlaki değerlerin öğretildiğini ifade etti.
İnsanların sağlığı için en tehlikeli hastalıklardan birinin de verem olduğunu belirttin Dr. İrem Güneş, Verem hastalığının halk arasında ince hastalık, tıp dilinde ise tüberküloz olarak adlandırıldığını dile getirdi. Bulaşıcı bir hastalık olan verem mikrobunun Robert Koch adında bir Alman doktor tarafından bulunduğunu belirten Güneş, "Onun için verem mikrobuna Koch Basili denir. Bu mikrop insan vücuduna solunum ve sindirim yoluyla girer. Çabuk fark edilip önlem alınmazsa vücudu kemirir, zayıflatır, ölüme neden olur. Mikroplar hangi organa yerleşirse hastalık o organın adı ile anılır. Bunlar akciğer veremi, kemik veremi, gırtlak veremi, deri veremi, ilik veremi gibi isimlerdir. Verem, insandan insana, hayvandan insana geçer. En yaygın olanı akciğer veremidir. Tıp bilimi ilerledikçe verem mikrobunu yok edici ilaçlar yapıldı. İnsanları bu hastalıktan korumak için aşılar bulundu. Verem aşısına B.C.G. aşısı denir. Verem aşısı ülkemizde ilk kez 22 Aralık 1952 tarihinde yapılmaya başlanmıştır. Bu aşıyı sağlık kuruluşlarında bütün insanlar ücretsiz olarak yaptırabilir " diye konuştu.
(Şİ-BRN-Y)

11.01.2017 14:42:11 TSI
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