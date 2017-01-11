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Başkan Albayrak, Fen İşleri Daire Başkanlığının 2017 yatırım toplantısına katıldı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Fen İşleri Daire Başkanlığında düzenlenen 2017 yılı yatırım toplantısına katılarak projeler hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Gürcün, Fatih Ünsal, Danışmanlar Neşat Erdoğan, Şeref Çetin, Mali Hizmetler Daire Başkanı Müveddet Işık, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Hikmet Erzincan, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Pakdil, Etüd ve Projeler Daire Başkanı Bülent Doğan, Tekpark Genel Müdürü Şahabettin Küçükyazıcı ile Park Bahçeler Şube Müdürü Üner Şen'in de hazır bulunduğu toplantıda Fen İşleri Daire Başkanlığının 2017 yılında yapacağı yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ genelinde sürdürülen kar çalışmalarıyla ilgili de bilgiler alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ve ilçe belediyelerin ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Tekirdağ'da kar ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Fen İşleri Daire Başkanlığının yeni yılda yapacağı projelerin de karara bağlandığını belirten Başkan Albayrak "2017 yılında Tekirdağ'a büyük hizmetler yapacağız. Özellikle bu yıl yollarımızı asfaltlamak için yoğun bir çalışma içinde olacağız. Daha önce söz verdiğimiz gibi hizmet süremizin sonuna kadar Tekirdağ'da asfaltsız yol bırakmayacağız" dedi.

(YG-Y)



11.01.2017 14:46:13 TSI

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