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Kolombiyalı Blanca Milena, KAYMEK'te Müslüman oldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:47
Kolombiyalı Blanca Milena, KAYMEK'te Müslüman oldu
Kolombiyalı Blanca Milena, KAYMEK'te Müslüman oldu

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Bir buçuk yıl önce bir Türk ile evlenerek Kayseri'ye gelen Kolombiyalı genç kadın KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları sırasında hocaları ve arkadaşlarından öğrendiği İslamiyet'e sempati duyarak Müslüman oldu. Nisanur ismini alan genç kadını Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik KAYMEK'te ziyaret etti.
Hobi kursları ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası haline gelen KAYMEK, daha donanımlı ve üretken hale getirdiği kursiyerlerin hayatını değiştiriyor. Geçen yıl KAYMEK'te Türkçe kursuna başlayan Kolombiyalı Blanca Milena'nın hayatı ise daha anlamlı bir şekilde değişti. Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik bir Türk ile evlenerek 1,5 yıl önce Türkiye'ye gelen Blanca Milena İyigün'ü KAYMEK'in Sümer Kurs Merkezi'nde ziyaret etti.
KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları sırasında kurs arkadaşları ve hocalarından İslamiyet'i öğrenen Blanca Milena, Müslüman olduğunu belirtti. Başkan Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, Nisanur adını alan genç kadına Kuran-ı Kerim, Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı ise eşarp, tespih ve dualardan oluşan bir set hediye etti. Nisanur İyigün'e KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan da çiçek verdi. Ayşe Kamçı ve İkbal Çelik, bir süre Nisanur İyigün ile sohbet ederek almış olduğu karardan dolayı kendisini tebrik ettiler.
30 yaşındaki Kolombiyalı Blanca Milena, arkadaşları ve çevresinden etkilenerek Kuran-ı Kerim okumaya başladığını ve daha sonra Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Nisanur adını alan genç kadın Müslüman olunca yaşadığı duyguyu "Kalbim sakinledi" sözleriyle anlattı.
KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında Türkçe eğitmenliği yağan Eda Balkan da, Nisanur İyigün'ün daha önce İslamiyet ile ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığını, kursla birlikte çevresinin etkisiyle tanımaya başlayınca Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti.
(SK)

11.01.2017 14:51:19 TSI
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